Üniversite öğrencisi ve mezunlarının iş ve staj ilanlarına ulaşmasını sağlamasının yanı sıra, kariyer danışmanlığı, kariyer fuarları, etkinlikler ve çok daha fazlasına sahip platformlardan biri olan Yetenek Kapısı oldukça ilgi görüyor. He kamu hem de özel sektörde birçok alanda iş ve staj imkanı sunuyor. Peki Yetenek Kapısı nasıl kayıt olunur? Yetenek Kapısı staj ve iş ilanı başvurusu nereden yapılır? İşte merak edilenler...