Yeşim Salkım: Whitney Houston da benim gibi yaktı kendini - Magazin haberleri

Yeşim Salkım: Whitney Houston da benim gibi yaktı kendini - Magazin haberleri

Yeşim Salkım'ın, yıllar önce Whitney Houston ile çekilen fotoğrafı sosyal medyada gündem oldu. X platformunda bir kullanıcının, "Yeşim Salkım ile Whitney Houston fotoğrafı var çıldıracağım. Bu büyüklük şaka mı?" notuyla yaptığı paylaşıma Salkım,sessiz kalmadı.

REKLAM advertisement1 Yeşim Salkım; "Biz edebimizden hava atmıyoruz kimseye. Daha kimler kimler var da boş ver. Yalnız müthiş güzel arkadaştı. İnan bana benim gibi yaktı kadın aşktan kendini" dedi.