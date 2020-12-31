Yeşim Salkım ismi araştırılıyor. Televizyon ekranlarının fenomen komedi programı Güldür Güldür Show'un yılbaşı özel programına konuk olan Yeşim Salkım kimdir? Yeşim Salkım kaç yaşında? İşte Yeşim Salkım hayatı, şarkıları, filmleri ve dizileri
YEŞİM SALKIM KİMDİR?
Yeşim Salkım 12 Nisan 1968 tarihinde İstanbul'da dünyaya geldi. Arnavut kökenli Türk şarkıcı, sinema ve dizi oyuncusudur.
YEŞİM SALKIM HAYATI
Müzisyen Dursun Salkım'ın kızı olan Yeşim Salkım, İstanbul Teknik Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Klasik Türk Sanat Müziği Bölümü mezunudur. İlk albümünü 31 Mart 1994'te çıkaran sanatçı, "Son Sigara", "Ben Yoldan Gönüllü Çıktım" ve "Hiç Keyfim Yok" adlı parçalarıyla tanındı. 1995 yılında çıkardığı "Ferman" albümü, Deli Mavi, bir Ajda Pekkan cover'ı olan Yeniden Başlasın ve Günlerim Soluyor gibi şarkılarla kariyerini sürdürdü. 1996 yılında kamera karşısına geçerek oyunculuğa başladı.
İlk oynadığı film, Eşkıya'da başrol karakteri Emel'i canlandırdı. İlk evliliğini 1989'da Mustafa İmre ile yaptı. 1990'da kızı Gizem doğdu. Bir dönem Uzan Ailesi'nden Hakan Uzan'la olan evliliğiyle gündeme geldi. İlker İnanoğlu ile kısa süreli bir evlilik yaptı. 1997'de Yeşil Müzik isimli plak şirketini kurdu. Hilal Cebeci, Cenk Eren, Lerzan Mutlu, Tarık gibi ünlüleri müzik piyasasına kazandırdı. Hakan Eratik'le evliliğinden 9 Nisan 2011'de kızları Ada dünyaya geldi. "Şarkıcı" filmiyle 2001 yılında Altın Portakal En İyi Kadın Oyuncu ödülünü aldı.
YEŞİM SALKIM ŞARKILARI
Albümler
Hiç Keyfim Yok (1994)
Ferman (1995)
Yoktan Geliyorum (1997)
Hep Böyle Kal (2000)
Vefa Borcu (2001)
Ayna (2005)
Bazen (2006)
Casablanca (2007) (müzikal albümü)
Sen Nasılsan Öyleyim (2008)
7 (2009)
İstanbul'da Aşk (2010)
Bizim Şarkımız (2012) (müzikal albümü)
Tekliler ve EP'ler
Sevgilim (1998)
Yuvarlanan Taşlar (2007)
Bambaşka (2009)
Piyango (2011)
Duymayan Kalmasın (2014)
Şehrin Işıkları (2015)
Unutursun Gönlüm (2015)
Erkeğin Zillisi (feat. Serdar Ayyıldız) (2016)
Rüyalar (feat. Ercüment Vural) (2018)
Aramadın Aylardır (Çılgınlar Kulübü) (2019)
Katil Uşak (2020)
YEŞİM SALKIM DİZİLERİ VE FİLMLERİ
Arıza - 2020 Show TV
Eğreti Gelin Ladik - 2018
Evlat Kokusu - 2017 Kanal D
Kocamın Ailesi - 2014 FOX
Huzur Sokağı - 2012 atv
Sessiz Gemiler - 2007 20 Bölüm atv
Babam Çok Değişti Anne - 2007
Deli Mavi - 2005 atv
Seher Vakti - 2005 8 Bölüm Kanal D
Şarkıcı - 2001
Vizontele - 2000
Fosforlu Cevriye - 2000 Cine5
Ateş Dansı - 1998 26 Bölüm Kanal D
Eşkıya - 1996
Mahallenin Muhtarları (Konuk Oyuncu) - 1992
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