Şarkıcı Yeşim Salkım'ın, "Katil Uşak" isimli single'ının merakla beklenen video klibi geçtiğimiz gün müzikseverlerle buluştu.

Görsel şovlarla izleyenleri büyülü bir dünyaya götüren "Katil Uşak"ın, Gökhan Özdemir'in yönetmenliğinde çekilen eğlenceli video klibinde Yeşim Salkım'a, kızı Ada Salkım Eratik kedi kız rolünde eşlik etti.