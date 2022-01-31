Sessiz sedasız Miami'de evlendi!

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Eski manken Yeşim Erçetin, üçüncü evliliğini geçtiğimiz gün iş insanı Fevzi Kardeseci ile gerçekleştirdi.

Yaklaşık 6 aydır aşk yaşayan çiftin, Amerika'nın Miami kentinde yakın arkadaşlarının katıldığı bir plaj düğünü ile dünya evine girdi.

O anlarda çekilen videoyu sosyal medya hesabından yayınlayan ikilinin nikah şahitliğini de Pelin ve Volkan Yetmişbir çifti ile Mert Ersin yaptı.

Paylaşımlarda Erçetin'in beyaz bir elbise, Kardeseci'nin ise şort ve gömlek giydiği görüldü.

İKİ ÇOCUK ANNESİ

Yeşim Erçetin, ilk evliliğini 2000-2003 yılları arasında şarkıcı Ozan Orhon ile gerçekleştirdi. İkilinin, bu birliktelikten Yağmur Lara adında bir kızı bulunuyor.

Erçetin, daha sonra 2010'da Emre Matraş ile nikah masasına oturdu. Masal adında bir kızı bulunan ikili, 2015 yılında boşanmıştı.