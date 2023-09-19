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        Haberler Magazin Yeşilçam'ın ustalarından Bilal İnci'nin torunu bakın kim çıktı! Meğer Akasya Durağı'nın yıldız oyuncusuymuş!

        Yeşilçam'ın ustalarından Bilal İnci'nin torunu bakın kim çıktı! Meğer Akasya Durağı'nın yıldız oyuncusuymuş!

        Yeşilçam'ın kötü adamı olarak bilinen usta oyuncu Bilal İnci, hayat verdiği karakterlerde gösterdiği başarılarla hafızalara kazınmıştı. Kemal İnci'nin kardeşi olan Bilal İnci'nin torunu da herkesin tanıdığı ünlü bir oyuncu çıktı. Görenler şaşkınlıklarını gizleyemedi.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 19.09.2023 - 14:26 Güncelleme: 19.09.2023 - 14:26
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          Türk sinemasına damga vuran isimler arasında yer alan Bilal İnci oynadığı kötü karakterlerdeki başarısıyla hafızalara kazınmıştı. 2005 yılında hayatını kaybeden usta ismin torunu da kendisi gibi oyuncu çıktı.

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          1964 yılında başladığı oyunculuk kariyerine sayısız dizi ve film sığdıran usta oyuncu Bilal İnci'nin torunu Akasya Durağı'nın sevilen isimlerinden biriymiş.

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        Haberi Hazırlayan: Melis Göroğulları

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