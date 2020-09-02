Başrollerinde Münir Özkul, Itır Esen, Adile Naşit gibi isimlerin yer aldığı "Aile Şerefi", Kemal Sunal'ın unutulmaz filmi "Şark Bülbülü" gibi pek çok filme set olan köşk satılıyor. 1997 yılında hayatını kaybeden fabrikatör ve yazar Rauf Alanyalı'ya ait köşk, o dönem pek çok sanatçıya ve filme ev sahipliği yaptı.