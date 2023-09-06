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SHOW TV’de ekrana gelen, yapımcılığını Yeşil Yapım’ın üstlendiği günlük dizi "Yeşil Vadi’nin Kızı"nın yeni bölüm tanıtımı yayınlandı. Daha bebekken anne babasız kalıp yetiştirme yurtlarına düşmüş bir kız çocuğu olan Melissa’nın hayat serüvenini konu alan dizinin yeni bölümünde; heyecan dolu gelişmeler yaşanacak ve duygu dolu anlar ekrana gelecek.

49'UNCU BÖLÜMDE NELER OLACAK?

Melissa hayatının ilk gerçek doğum günü sürprizini yaşar. Annesinin fotoğrafıyla uyuyan Melissa, bir an önce babasının kim olduğunu öğrenmek ister. Necati evine dönen Azra’nın peşini bırakmaz. Kadir, Yeşim’den özür dilemek için yeni bir plan yapar. Fevzi, kızı için Enorganik ile ortaklıktan vazgeçerken, Orhan bu durumu hazmedemez.

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"Yeşil Vadi’nin Kızı" dizisinin kadrosunda Beren Gökyıldız, Sezin Bozacı, Onur Dikmen, Özgür Özberk, Hande Arısoy ve Ece Gürer gibi başarılı oyuncular yer alıyor. Yönetmen koltuğunda Murat Şenöy ve Çağıl Nurhak Aydoğdu otururken, senaryosunu Özge Aras ve Serhat Yiğit kaleme alıyor.

"Yeşil Vadi’nin Kızı", yeni bölümleriyle hafta içi her gün saat 10.00’da SHOW TV’de!