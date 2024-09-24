Yeşil kısım: Taze ve yumuşak bir tat sunar. Salatalar, kızartmalar ve sandviçlerde harika bir tamamlayıcıdır.

Beyaz kısım: Daha güçlü bir lezzete sahiptir ve çorba, güveç veya soslara tat katmak için idealdir. Doğranmış yeşil soğanlar, yemeğinizin lezzetini ve görünümünü artırabilir.