Temmuz ayında hisse senedi piyasalarında SL Benfica, Manchester United, Juventus yatırımcısına kazandırırken, Borussia Dortmund, SS Lazio ve AFC Ajax kaybettirdi.
Fransız ekibi Olympique Lyon'da ise yatay bir seyir izlendi.
Analistler, bu dönemde kulüplerin gerçekleştirdiği etkili transferlerin hisse performanslarını olumlu etkilediğini, Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınındaki delta varyantına ilişkin endişeler ise futbol kulüplerinin hisse performansını etkileyen en önemli nedenler arasında yer aldı.
Temmuz ayında SL Benfica'nın hisseleri yüzde 34,9, Manchester United'ın hisseleri yüzde 5,9, Juventus'un hisseleri ise yüzde 1,7 artış kaydetti.
ABD'li iş adamı John Textor'ın SL Benfica'nın hisselerinin yüzde 25'ini alacağına dair haberlerle kulüp hisse senedi piyasalarında yatırımcısını sevindirdi. Manchester United da hem gerçekleştirdiği etkili transferler hem de üreticisi Renewable Energy Group ile küresel iş birliği anlaşması imzalamasıyla hisse senedi piyasalarında başarılı bir performans sergiledi.
UEFA'nın Avrupa Süper Ligi kurucu kulüpleri hakkında aldığı disiplin soruşturması ve ceza kararlarının Madrid'deki mahkeme tarafından iptal edilmesiyle Juventus yatırımcısına kazandırdı.
Bu dönemde Alman ekibi Borussia Dortmund'un hisseleri yüzde 1,5, İtalyan SS Lazio'nun hisseleri yüzde 4,6, Hollanda ekibi AFC Ajax'ın hisseleri yüzde 33,3 değer kaybetti.
YIL BAŞINA GÖRE PERFORMANSTA EN ÇOK SL BENFİCA KAZANDIRIKEN, EN FAZLA AFC AJAX KAYBETTİRDİ
Dünyanın önde gelen halka açık futbol kulüplerinin yıl başına göre performansına bakıldığında 7 futbol kulübünün 4'ü kazandırırken, 3'ü kaybettirdi.
Bu dönemde de hisse senedi piyasalarında en çok SL Benfica kazandırırken, en fazla AFC Ajax kaybettirdi. SL Benfica, Borussia Dortmund, SS Lazio, Olympique Lyon yatırımcısına kazandırırken, Manchester United, Juventus ve AFC Ajax yatırımcısına kaybettirdi.
Futbol kulüplerinin yıl başına göre performansına bakıldığında SL Benfica'nın hisseleri yüzde 70, Borussia Dortmund'un hisseleri yüzde 12,7, SS Lazio'nun hisseleri yüzde 3,7 Olympique Lyon'un hisseleri yüzde 3,2 yükselirken, Manchester United'ın hisseleri yüzde 3,9, Juventus'un hisseleri yüzde 9,9 ve AFC Ajax'ın hisseleri yüzde 38,1 geriledi.
Dünyanın önde gelen halka açık 7 futbol kulübünün hisselerinin Temmuz 2021 ve Aralık 2020 sonu getirileri (yüzde) şöyle:
Değerli Haberturk.com okurları.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları'nı ve Gizlilik Sözleşmesi'ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.BU EKRANI KAPATMAK İÇİN TIKLAYIN!