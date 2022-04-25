Göz, insan vücudundaki en önemli organlardan biridir. Gün içinde uzun saatler dijital ekranlara bakmamız, göz yorgunluğu, uykusuzluk gibi etkenler ise göz sağlığımız için oldukça zararlıdır. Bu zararların etkisini en aza indirmek için de kişiler farklı bitkisel yöntemleri kullanmayı tercih edebilir. Yeşil çay da bu bitkisel yöntemlerden biridir. Özellikle göz pansumanı yönteminde kullanılan yeşil çayın nasıl uygulandığı ve faydaları hakkında merak edilen her şeyi yazımızda sizler için derledik.

Yeşil Çayın Göze Faydaları

Yeşil çay ile yapılan göz bakımının göz sağlığına sayısız faydası bulunmaktadır. Bunlardan biri özellikle kadınlar için dış görünüşte olumsuz bir etki yaratan göz altı morlukları ve torbalarıdır. Yeşil çay ile yapılan göz bakımlarında düzenli kullanım ile göz altı morluklarından ve torbalarından kurtulabilirsiniz. Bunun yanı sıra uykusuzluğun ve yorgunluğun gözde meydana getirdiği olumsuz etkileri de yeşil çay ile azaltabilirsiniz.

Yeşil Çayın Göze Zararları

Yeşil çayın göze uygulanması sırasında bir yan etki meydana gelmez. Ancak bazı kişilerde Alerjen hassasiyeti çok düşük olduğu için yan etkiler meydana gelebilir. Bu yüzden kullanmadan önce doktora başvurulması faydalı olacaktır.

Yeşil Çay Göze Nasıl Uygulanır?

Yeşil çayı göze uyguladığınızda hazır yeşil çay poşetlerini kullanabilir ya da kendi demlediğiniz yeşil çayı bir pamuk yardımıyla kullanabilirsiniz. Eğer hazır poşet çay kullanacaksanız, çay poşetini buzdolabında 15 dakika bekletin ve gözlerinizin üzerine yerleştirin. Gözleriniz kapalı bir şekilde 15 dakika kadar beklemeye devam edin. Ardından gözlerinizi su ile durulayın. Bu işlemi günde 1 kere uyumadan önce ya da uyandıktan sonra uygulayabilirsiniz.

Yeşil Çay Göz Altı Morluklarına İyi Gelir Mi?

Yeşil çayın bileşenleri arasında called EGCG olarak da bilinen anti-inflammatory maddesi yer alır. Bu maddenin göz altında meydana gelen morlukları ve torbaları azalttığı bilinmektedir. Bu yüzden yeşil çay ile yapılan bakımlar göz altı morluklarına iyi gelir.

Yeşil Çay Göz Tansiyonunu Yükseltir Mi?

Yeşil çay tüketiminin fazla olması halinde bazı olumsuz etkiler meydana gelebilir. Bu yüzden gün içinde kişilerin 2 fincandan fazla yeşil çay tüketmesi uygun değildir. Yine de doktora başvurulması göz tansiyonu riski açısından önemlidir.

Yeşil Çaylı Göz Maskesi Nasıl Yapılır?

Yeşil çay ile göz maskesi yapımı oldukça basit ve pratiktir. Taze demlenmiş yeşil çay ile göz maskesi yapmak isteyenler bir bardak suya 1 tatlı kaşığı yeşil çayı koyarak demleme işlemini gerçekleştirir. Ardından bu çay soğumak üzere buzdolabına konur. Soğuyan yeşil çay bir pamuğa batırılır ve 10 ila 15 dakika boyunca gözün üzerinde bekletilir. Hazır yeşil çay poşetleri de demlendikten sonra buzdolabında bekletilir ve ardından gözün üstüne konur. Ardından göz kurulanır.

Yeşil Çay Gözde Şişkinliği Alır Mı?

Yeşil çayın gözde meydana gelen göz altı morlukları ve torbalarına olduğu kadar şişkinlik üzerinde de olumlu etkisi vardır. Sabah uyandıktan sonra yapılan yeşil çay maskesi ile gözdeki şişkinliklerde azalma meydana gelir.