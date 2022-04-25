Rezene çayının göze faydaları

Rezene çayı maydanozgiller ailesine ait bir bitkidir. Hoş kokusuyla dikkat çeken rezene çayının insan sağlığı üzerindeki etkileri de yadsınamayacak kadar fazladır. Kalsiyum potasyum fosfor gibi minerallerin yanı sıra C ve A vitamini de taşıyan rezene çayının göz sağlığına olan faydaları da merak edilmektedir. Akdeniz iklimine ait olan bu şifalı bitkinin göze olan faydaları ve daha fazlasını yazımızda bulabilirsiniz.

Rezene Çayı Göze Faydaları

Rezene çayı göze iyi gelir mi ?sorusu en sık sorulan sorular arasında yer almaktadır. Rezene çayı göze iyi geldiği bilinen bitki çayları arasında yer alır. Bunun nedeni ise rezene çayının içeriğinde bulunan A vitaminidir. A vitamini göz sağlığı için oldukça faydalı bir vitamin olduğu için rezene çayının tüketilmesinin göz de iyi geldiği açıklanmaktadır.

Rezene çayı göz yorgunluğuna iyi gelir. Gün boyunca ekran, bilgisayar ve telefon başında olan kişilerin taze ve ılık olan rezene çayı ile gözlerini yıkaması göz yorgunluğunu alacaktır.

Rezene Çayı Göze Zararları

Rezene çayı göz için faydalı bir bitki çayı olsa da göz hassasiyetini düşünmek gerekir. Bunun için rezene çayını gözde kullanmadan önce doktora başvurulması önemlidir. Aksi halde gözde alerjen meydana gelebilir.

Rezene Çayı Göze Damlatılır Mı?

Rezene çayının göze faydalarının yanı sıra nasıl kullanıldığı da merak edile konuların başında gelmektedir. İçerisinde yer alan A vitamini bileşeni ile göz yorgunluğuna, ağrısına ve kuruluğuna iyi gelen rezenenin göze damlatılarak kullanılmasının doğruluğu ise tartışılmaktadır. Rezene çayını bir pamuğa dökerek gözle temas ettirmek ya da rezene çayı ile göz banyosu yapmak daha doğru bir kullanım olabilir.

Rezene Çayı Göz Altı Morlukları İçin Yararlı Mı?

Göz altı morlukları kişiler için görüntü açısından olumsuz bir durumdur. Göz altına sahip olan kişilerin daha uykusuz ve yorgun göründüğü bilinmektedir. Bu durumdan kurtulmak isteyen kişiler ise göz altı morluklarını ortadan kaldırmak için rezene çayının etkilerini merak etmektedir. Bu kapsamda rezene çayının göz altı morluklarına iyi geldiği bilinmektedir. Rezenenin içeriğinde yer alan bileşenler ve kükürt bu morlukların azalmasında fayda gösterir. Göz altı morlukları için rezene yaprağını kaynatıp suyunu kullanabilirsiniz. Bu işlem için kaynatılan rezene çayını ılımaya bıraktıktan sonra kullanmalısınız. Sıcak kullanılması önerilmez. Bir pamuk yardımı ile göz çevresine sürülen rezene çayını 15 dakika beklettikten sonra durulayabilirsiniz.

Rezene Çayı İle Göz Pansumanı Nasıl Yapılır?

Rezene çayı ile göz pansumanını iki şekilde yapabilirsiniz. Bunlardan biri direkt olarak hazırlanan rezene çayı ile gözü yıkamaktadır. Bir diğer yöntem ise pamukla ıslatılan rezenenin kapalı göz üzerinde 10 ya da 15 dakika bekletilmesidir. Burada önemli olan noktalardan biri de kullanılan rezene miktarıdır. Göz pansumanı için rezene çayı hazırlarken 2 bardak suya bir tatlı kaşığı rezene tohumu ya da 3-4 adet rezene yaprağı eklemeniz yeterlidir.