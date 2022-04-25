Yeşil çayın bilinmeyen faydaları

Yeşil çay yapımı kolay, tüketimi keyifli bitki çaylarından biridir. Antioksidan oranından dolayı zayıflamaya ve vücutta biriken ödemi atmaya yardımcı olduğu da ifade edilen yeşil çay faydaları İbrahim Saraçoğlu gibi uzmanlar tarafından da sık sık dile getirildiği için kişilerin dikkatini çekmektedir. Sağlık için her ne kadar şifa olsa da bu bitki çayının da tüketimi ve miktarı konusunda kişiler dikkatli olmalıdır. İşte, yeşil çay neye iyi gelir? sorusunun cevapları.

Yeşil Çayın Faydaları

Yeşil çay böbrekler için faydalıdır. Böbreklerin salgılamış olduğu zararlı maddeleri vücuttan atmaya yardımcı olur. Bu da böbrek taşı oluşumunu engeller.

Tansiyonu dengeler.

Antioksidan kaynağı olarak güçlü bir bitkisel çaydır. Damar tıkanıklığından kaynaklı problemlere iyi gelir.

Farklı kanser türlerine iyi geldiği ifade edilmektedir.

Akciğer için faydalı bir çaydır.

Diş sağlığı için önemli bir yere sahiptir. Ağızda biriken bakterileri, dişteki plakların oluşumunu engeller.

Kış aylarında meydana gelen soğuk algınlığı gibi hastalıklarda bağışıklık sistemini kuvvetlendirir.

Stresi önler.

Ödem atmanıza yardımcı olur.

C vitamini zengini olan yeşil çay enerji verici özelliğe sahiptir.

Cilt sağlığı için faydalıdır. Cilde daha canlı bir görünüm katar.

Beyinsel fonksiyonlar için faydalıdır.

Yeşil Çayın Zararları

Yeşil çayda tüketim miktarı çok önemlidir. Fazla içildiği takdirde istenmeyen olumsuz durumlar meydana gelebilir. Eğer gün içinde 2 fincandan fazla yeşil çay tüketimi yapılırsa uykusuzluk hali, sinir, stres, baş ağrısı, mide bulantısı, iştah kaybı ve kusma gibi durumlar yaşanabilir. Bu yüzden önerilen tüketim miktarının aşılmamasına dikkat edilmelidir.

Yeşil Çay Zayıflatır Mı?

Yeşil çay ile ilgili en çok araştırılan konu zayıflamaya olan etkisidir. Ancak bilinmelidir ki yeşil çayın tek başına zayıflama üzerinde herhangi bir etkisi yoktur. Yeşil çay içeriğindeki bileşenler ile güçlü bir antioksidan kaynağıdır. Bu da metabolizmanın daha düzenli ve sağlıklı çalışmasını sağlar. Aynı zamanda yağ hücrelerinin daha hızlı parçalanmasında etkili olur. Bu yüzden egzersiz yaparken yeşil çay tüketimi tercih edilebilir.

Yeşil Çay Uyku Getirir Mi?

Yeşil çayın içeriğinde kafein bulunur. Bu yüzden kişiler yeşil çay gece içilir mi? sorusunun cevabını merak eder. Yeşil çayın gündüz ve akşam içilmesi önerilmektedir. Eğer gece içilirse kafein hassasiyeti olan kişilerde uykusuzluk problemine yol açabilir. Eğer erken uyumanız gerekiyorsa yeşil çayı akşam da tüketmemeye özen gösterebilirsiniz. Bu kapsamda yeşil çayın uyku getirmeyen aksine uykusuzluk yapabilen bir çay olduğunu unutmamalısınız.

Yeşil Çay Nasıl İçilir?

Yeşil çayın hazırlanışı olduğunca basittir. Bir tutam yeşil çayı 1 bardak kaynar suyun içine atıp 5 ila 10 dakika bekletin. Beklettikten sonra yeşil çayı sıcak olarak tüketin. Her yeşil çay içiminde taze demlemeye özen gösterin. Yeşil çayı tek başına içemeyen kişiler limon, bal, tarçın ya da karanfil gibi farklı bitki ve besinleri de çaya katarak içebilir