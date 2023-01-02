Yerli ve milli uygulama: Tarım Cebimde

"DİJİTALLEŞME ADINA BİR DEVRİM"

Vahit Kirişci, "Attığımız adımı sıradan bir adım olarak görmüyor, AK Parti hükümetleri mevzuat alanında ülkemize kazandırdığı Tarım Kanunu’ndan başlayarak, doğumculuk kanunu, ıslahçı hakları kanunu, tarım sigortaları kanunu, lisanslı depoculuk gibi mevzuat açısından pek çok düzenlemeyi nasıl hükümetlerimiz, çiftçilerimizin, üreticilerimizin, piyasamızın istifadesine sunmuşlar ve bundan dolayı büyük bir değişim ve dönüşüm sağlamışlarsa burada da dijitalleşme adına buna bir devrim diyebiliriz" dedi.

"YERLİ VE MİLLİ BİR UYGULAMA"

Kirişci, "Tarım Cebimde uygulaması, mobil bir uygulamadır. Burada paylaşacağımız da uygulamanın ilk versiyonudur. Tıpkı diğer yazımlar gibi bu da süreç içerisinde mutlaka kendini güncelleyecektir. Tarım Cebimde 1.0, her bakımdan Bakanlığımıza ait yerli ve milli uygulamadır. İlk günden bu güne uygulamanın hayata geçirilmesinde dökülen akıl ve alın teri Bakanlığımız personeline aittir. Bir diğer ilgi çekici yönü, herhangi bir özel bütçe oluşturulmaksızın kendi iç kaynaklarımızla bu uygulamayı hayata geçirmiş olmamız ve iç kaynaklarımızın bu uygulama için seferber edilmiş olmasıdır" vurgusunu yaptı.