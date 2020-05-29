Olcay Aydilek oaydilek@haberturk.com

Ulaştırma Bakanı Karaismailoğlu, hafta içinde yaptığı açıklamada, ticari yat ve ilkel ahşap gemilerin faaliyetlerinin 24 Mart'ta durdurulduğunu anımsattı.

Salgınla mücadelede gelinen aşamaya dikkat çeken Karaismailoğlu, “Kovid-19 pandemisiyle mücadelede ciddi aşamalar kaydeden Türkiye'de, birçok sektörde olduğu gibi ticari yat ve ilkel yapılı ahşap gemilerin faaliyetlerine 1 Haziran'da yeniden başlanacak” dedi.

Karaismailoğlu, ülkenin coğrafi yapısına özgü gelişen bir sektör olan “mavi tur” yapan ticari yat ve ilkel yapılı ahşap gemi cinsi teknelerin ticari faaliyetlerinin, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı’nın aldığı önlemlerle İçişleri ile Sağlık bakanlıklarının kararları doğrultusunda yürütüleceğini vurguladı.

“TELEFONLAR BAS BAS BAĞIRDI”

Bu açıklama sonrasında “mavi tur” için tekne ya da yat hareketliliği başladı. İMEAK Deniz Ticaret Odası Bodrum Şube Başkanı Orhan Dinç, Ulaştırma Bakanlığı’nın, açıklamasına işaret ederek “Vatandaşlar, pandemi nedeniyle aile içi tatil yapmak istiyor. İzolasyon ve hijyen çok önemli. Bu nedenle tekneler ile eşyalı, havuzlu ve bahçeli villalar bu yıl çok öne çıktı. Ulaştırma Bakanlığı’nın açıklamasının ardından 1 Haziran ve sonrasında tekne kiralamak için vatandaşlar aramaya başladı. Telefonlar bas bas bağırdı” dedi.

Dinç, teknede her biri iki kişilik 6 oda bulunduğunu, ortalama özelliklerde bir teknede yapılacak tatilde kişi başı günlük maliyetin 550-600 TL olduğunu söyledi. Dinç, çok daha yüksek fiyatlı tekne ya da yatların da bulunduğunu vurguladı.

Dinç, temmuz ve izleyen aylardaki tekne ve yatlarda durumun ne olduğu sorusu üzerine, “Yabancıların rezervasyonları vardı. Bu rezervasyonlarda herhangi bir iptal şu anda söz konusu değil” dedi.

HAFTALIK 20 BİN TL

Eşyalı, havuzlu, bahçeli villaların da haftalık 15-20 bin liraya kadar ulaştığını anlatan Dinç, bu tür villaların da yoğun taleple karşılaştığını söyledi.

YÜZDE 30 AÇILMAYACAK

Peki, Bodrum’da otellerde durum ne? Dinç, Bodrum’daki otellerin yüzde 30’unun bu yıl pandemi nedeniyle açılmayacağını söyledi. Dinç, turizmde hareketliliğin uçak seferleri, yurt dışı seyahat kısıtları, pandeminin durumu gibi bazı konularda atılacak adımlara ya da gelişmelere bağlı olduğunu vurguladı.