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Türkiye'nin ilk yerli solunum cihazını Biosys üretti. Girişimci ile üretici buluşturuldu, yerli solunum cihazı üretimi başladı. Koronavirüsün yol açtığı rahatsızlıklardan biri de solunum güçlüğü. Hastalığın ilerleyen safhalarında bazı hastaların solunum cihazına bağlanması gerekiyor, bu noktada solunum cihazları hayati önem taşıyor. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı yeni solunum cihazı geliştiren ama seri üretime geçemeyen firmalarla bu girişimlere katkı sağlamak isteyen üreticileri bir araya getirdi. Üreticiler girişimcilere teknik altyapıyı açtı.

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, "İnşallah Türkiye'de yerli olarak zaten üretilmiş olan ama seri üretime geçmemiş olan bu cihazları hızlıca üretmek için yola koyulduk. İlk örnekleri kısa zamanda elde etmek istiyoruz ve bunların seri üretimiyle de teslimatını Sağlık Bakanlığımıza yapacağız" açıklamasında bulundu.

Girişimci firmalardan biri de Biosys. Tübitak ve Aselsan desteğiyle Türkiye'nin ileri düzey ilk yerli mekanik ventilatörü üretildi. İlk etapta 1000 solunum cihazı üretilip Sağlık Bakanlığı'na bağışlanacak. Ardından 5.000 cihazın üretimi için düğmeye basılacak.