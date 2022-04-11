Kripto para kazandıran oyun yaptılar

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Girişimci Mehmet Kurtoğlu ve Sebahattin Akay tarafından 2017 yılında kurulan oyun şirketi Roko Game’in 25 kişilik ekibiyle 5 yıllık bir geliştirme süreci sonunda ortaya çıkardığı MMORPG türü ilk oyunu Rise Online World 15 Nisan günü erişime açılıyor.

Unreal Engine 4 oyun motoru üzerinde birçok dinamiğin farklılaştırılmasıyla geliştirilen, multiplayer özelliğine sahip Rise Online World, benzerlerine göre Play2 Earn içeriklerini barındırması ve Pay 2 Win olmaması yönüyle farklılaşıyor.

Blockchain modellerini kullanan Roko Game, oyunculara oyun oynayarak gerçek dünyada da değeri olan ROCO Token kazanma ve ROCO Token ile NFT Marketplace’den alışveriş yapabilme olanağı da sunuyor.

GELİR MODELİ NFT SATIŞLARI

Oyunun genel akışına bakıldığında, Rise Online World’te Protean ve Lunaskar olmak üzere iki ırk ve dört sınıf bulunuyor. İstenilen ırk ve sınıf ile oyuna başlanıp, zamanla geliştirilen bir karaktere sahip olunabiliyor. Geliştirilen karakter veya karakterlerle çeşitli oyun içi etkinlik, turnuva ve savaşlara katılabiliniyor.

Oyun severlerin ücretsiz olarak erişebileceği Rise Online World’ün oyun stüdyosu tarafındaki gelir modelini ise NFT Marketplace üzerindeki satışlar ve oyun platformunda satılan eşyalar oluşturuyor.