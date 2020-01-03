Türkiye’nin öncü simülatör üreticileri arasında yer alan Sanlab, TOGG (Türkiye'nin Otomobili Girişim Grubu) tarafından tasarlanan yerli otomobil projesine katkıda bulundu.

Yapılan açıklamaya göre, Sanlab ekibi, yerli otomobildeki testlerin daha etkin ve verimli olması için özel bir simülatör geliştirdi.

Geliştirdikleri “hareketli simülatör” hakkında bilgi veren Sanlab Kurucusu Evren Emre, söz konusu simülatör ile tasarım kararlarının daha hızlı ve etkili bir şekilde verilebileceğini söyledi.

'YAPAY ZEKA SİSTEMLERİ TEST EDİLEBİLİYOR'

Emre, "TOGG, ülkemizin en büyük hayallerinden birini gerçeğe dönüştürmek üzere adım attı. Tıpkı otomobil gibi bizim de tamamen yerli olarak geliştirdiğimiz simülatörümüzü, ‘döngüde sürücü’ ve ‘döngüde yazılım ve donanım’ simülasyon altyapısı ile sağladık. Bu simülatör ile TOGG mühendisleri, geliştirdikleri detaylı matematik modelleri ve yapay zekâ sistemlerini test edebiliyor” dedi.

2009 yılında kurulan Sanlab, yüksek sadakatli simülatörler ve simülasyon teknolojileri üretiyor. Şirket, gerçek zamanlı simülasyon tablaları, savunma sanayinde kullanılan hareket ve test sistemleri ile hareket kontrol uygulamaları yelpazesi için hareketli platform sistemleri de geliştiriyor.