TOGG FİYATI NE?

Anadolu Grubu'nun Yönetim Kurulu Başkanı Tuncay Özilhan TOGG fiyatı hakkında yaptığı açıklamada, "TOGG, yüzde 10 ÖTV diliminde kesin kalıyor. Biz fizibilite yaparken ÖTV'yi yüzde 7 hesaplamıştık. Üç puanlık bir fazlalık var ÖTV’de. ÖTV dilimine göre hesaplama yapıldığında TOGG'un C-segment SUV modelinin 900 bin TL civarında olacağı öngörülüyor. " ifadelerini kullandı.