AA / HABERTURK.COM

Türkiye'nin Otomobili Girişim Grubu'nun (TOGG) geliştirdiği yerli otomobil, 2 yıl sonra yollarda olacak. 27 Aralık 2019 tarihinde ilk gösterimi yapılan otomobil, yüzde yüz elektrikle çalışacak.

Otomobilin ilk etapta SUV karoser ile piyasa çıkacağı belirtilirken, ilerleyen yıllarda sedan, hatchback, MPV ve hafif ticari araç gibi farklı gövde seçenekleri de satışa sunulacak.

Göreve geldiği ilk günden beri yerli otomobilin etrafında bir ekosistem kurmak için çalıştıklarını her fırsatta vurgulayan TOGG CEO'su Gürcan Karakaş, otomobilin bilgi ve birikim paylaşımının ürünü olacağını söylemişti.

Bu kapsamda, TOGG yönetiminin, yan sanayi şirketleri ve tedarikçilerle ilk günden beri yakın temasta olduğu biliniyor.

Öyle ki, otomobilin kokpit, yürüyen aksam, platform ve elektronik sistemleri gibi farklı bileşenleri yan sanayi şirketleri ile birlikte geliştiriliyor.

'TOGG'U SAHİPLENİYORUZ'

Konuya ilişkin açıklamalarda bulunan Taşıt Araçları Tedarik Sanayicileri Derneği (TAYSAD) Yönetim Kurulu Başkanı Alper Kanca, TOGG ile iş birliklerinin olumlu seyrettiğini bildirdi.

Kanca, "Bizim TOGG'la şu an görüşen, aralarında elektrikli araçlara da parça üreten 60 civarında firmamız var. Bunlar arasında 25 firmayla iş birliğine başladılar. Ama hedef 60 firmanın tamamıyla çalışabilmek" dedi.

TOGG CEO'su Gürcan Karakaş'ın sektöre yabancı bir isim olmadığını bildiren Alper Kanca, "Gürcan Bey de bizim içimizden çıkan birisi. Bu, iş birliğini kolaylaştırıyor. Kolaylıkla iletişimde bulunuyoruz ve bizim içimizde birçok firma TOGG'un projesini normal bir ticari iş olarak görmüyor, sahipleniyor" ifadesini kullandı.

TAYSAD Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Kemal Yazıcı ise, "TOGG'un görevi, aracı belirtilen sürede üretmek. Bizim de görevimiz, onların istediği her parçayı Türkiye'de yapabilmek için ne gerekiyorsa yapmak. Batarya ile ilgili çalışma yapan arkadaşlarımız var. Ama TOGG, şu an bu bataryayı hazır almak zorunda" diye konuştu.