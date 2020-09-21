Reuters

Yerli ödeme sistemleri şirketi Papara, azınlık hisse satışı için danışmanlık şirketi Raiffesien Bank'ı yetkilendirirken, şirketin azınlık hisseleri için 250-300 milyon dolar teklifler geldiği belirtildi. Konuya yakın dört kaynağın Reuters'a verdiği bilgiye göre Papara ile yabancı fintech şirketleri ilgileniyor. Şirketin ne kadarlık bir azınlık hissesi satmayı planladığı net değil.

Faaliyetlerini Merkez Bankası’nın denetiminde sürdüren Papara ücretsiz online para transferi, döviz işlemleri fatura ödeme hizmetleri sunuyor. 2016 Ağustos ayında faaliyetlerine başlayan şirketin 7 milyon TL’lik sermayesi bulunuyor. 4 yılda 100 milyar liranın üzerinde işlem hacmine ulaşan şirketin 4 milyon civarında kullanıcısı olduğu ifade ediliyor.

Konuya yakın bir kaynak, Papara'nın azınlık hisselerinin satışını yürütmek üzere Raiffeisen Bank'ın yetkilendirildiğini belirterek, yabancı fintech'lerden gelen azınlık hisse tekliflerinin büyüklüğünün 250-300 milyon dolar aralığında olduğunu söyledi. Aynı kaynak, şirketin toplam değerlemesinin ise çok daha büyük olduğunu kaydetti.

REKLAMLARI İLE DİKKAT ÇEKMİŞTİ

Bir diğer kaynak da "Papara büyük bir fintech şirketi. Kısa süre önce kuruluşunun ardından çok hızlı büyümüş bir şirket. Satış için süreç devam ediyor. Yabancı fintech şirketleri satışla ilgileniyor. Büyük bir işlem olacak görünüyor" dedi.

Konuya yakın bir başka kaynak ise teknoloji ve fin tech alanında Papara'nın iyi bir değerleme ile büyük bir işlem olmasını beklediklerini belirterek "250-350 milyon dolar aralığında büyüklük söz konusu olabilir" diye konuştu.

Papara son dönemde televizyon ekranlarında yer alan ve "Finansal Özgürlük" temasının işlendiği reklamlarıyla da dikkat çekmişti.

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Koronavirüs salgını sürecinde Türkiye'de satın alma birleşme faaliyetleri enerji, altyapı gibi alanlarda sekteye uğrarken, teknoloji, telekom, fintech gibi alanlarda ise yüksek hacimli işlemler gerçekleşti.

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