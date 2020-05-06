Kısa ve orta dönem kiralama yapan ev sahiplerine profesyonel hizmetler sunan yerli girişim Missafir.com, 12.4 milyon TL değerleme ile yatırım aldığını duyurdu.
Girişimin evini kısa/orta vadeli kiraya vermek isteyen veya misafirlerle paylaşmak isteyenlere uygun adaylar bulabilmeleri için hem dijital hem de operasyonel çözümler sunduğu belirtiliyor.
Missafir’in Kurucusu ve CEO’su Mehmet Yüksel, "Sunduğumuz profesyonel hizmetler sayesinde, ev sahipleri kiralama sürecindeki hiçbir problemle uğraşmak zorunda kalmıyor, kendilerine özel oluşturduğumuz dijital panellerle tüm süreci şeffaf olarak takip edebiliyor ve dinamik kazanç yönetimimiz sayesinde kira gelirlerinde artış yaşıyorlar. Evlerde konaklama yapan misafirlerimiz ise profesyonel, kaliteli ve güvenilir bir hizmet aldıkları için 'Missafir' evlerini tercih ediyorlar" şeklinde konuştu.
PAZAR BÜYÜKLÜĞÜ 160 MİLYAR DOLAR
Missafir'in aldığı yatırımı İstanbul’da büyümek için kullanacağı ve Bodrum, Çeşme, Antalya gibi yeni pazarlara da açılmak için değerlendireceği bilgisi paylaşıldı.
Dünyada tatil evleri kiralama olarak da bilinen pazarın, 160 milyar dolar büyüklüğünde olduğu belirtiliyor.
Missafir’in lider yatırımcısı Mehmet Onarcan olurken, girişime yatırım yapan diğer kurum ve kişiler arasında ise Kworks - Unvest, Careem’in Uber'e 3.2 milyar dolara exit etmesinde rol alan büyümeden sorumlu eski başkan yardımcısı Emre Tok, Garaj Sepeti’nin kurucusu Mehmet Çelikol, StartupMarket kurucusu Serkan Bağçe, Sercan Alıcı, Bahar Gücüyener Pardorokes ve Keiretsu Forum Türkiye ağının melek yatırımcılarından Alper Şener gibi isimler yer alıyor.
Süreç ile ilgili konuşan girişimin lider yatırımcısı Mehmet Onarcan, "Missafir’in, Covid -19 sürecinden en fazla etkilenen sektörlerden birinde faaliyet göstermesine rağmen yatırım sürecine devam ettik ve gerçekten “akıllı para” sağlayacak çok donanımlı bir yatırımcı grubu oluşturduk. Girişimlerin hayatında her zaman krizler olabilir. Önemli olan bu krizleri fırsata çevirebilmektir. Bunu başaracak olan da takımdır" dedi.
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