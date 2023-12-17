"UCUZ VE KALİTESİZ İŞLER VAR"



Günümüzmdeki Türk pop müziğine eleştiriler getiren Ersan Erdura, "Dediğim gibi biz; Elvis Presley, Frank Sinatra, Bing Crosby ve Tom Jones gibi efsanelerden ilham aldık. Ülkede bu sanatçılar dinlendirdi. Onlar gibi olmaya çalılştık. Onlar gibi söylemezsen, onlar gibi yorum yapamazsan seni beğenmezlerdi. Biz de onlar gibi söylemeye, çalmaya çalışırdık ve bu bize büyük bir tecrübe kazandırdı. 1990'lardaki şarkılar da bugünlere kadar geldi. Çünkü güzel ve kaliteli işler çıktı. 55 yıldır müziğin içindeyim. Şimdiki gibi müzik teknolojisi bizim zamanımızda yoktu. Şimdi ise baktığımızda maalesef emeksiz, ucuz ve kalitesiz işler var. Bizler sevmediğimiz ve inanmadığım şeyleri yapmazdık" dedi.