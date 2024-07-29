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        Haberler Ekonomi Teknoloji Yerli çip için iş birliği - Teknoloji Haberleri

        Yerli çip için iş birliği

        Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı'nın Rekabet Öncesi İş birliği Destek programı kapsamında Arçelik ve YongaTek firması iş birliği ile yerli çip tasarımına başlandı. Türkiye Cumhuriyeti Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, proje için Arçelik ve YongaTek'e sertifika takdim etti

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 29.07.2024 - 16:17 Güncelleme: 29.07.2024 - 16:17
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        Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı’nın Rekabet Öncesi İş birliği ve Destek programı kapsamında Arçelik ve YongaTek firması yerli çip tasarlamak üzere 2 yıl süreli bir proje başlattı. Nisan ayında başlatılan proje kapsamında yerli çip tasarımı yapılıyor, test süreçleri ile ilgili ön çalışmalar tamamlandı.

        Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı HIT 30 Yüksek Teknoloji Yatırım Programı Lansman etkinliğinde Türkiye’nin sanayi ve teknolojisinin gelişimine katkı sağlayan şirketlere sertifika takdim töreni düzenlendi. Arçelik Türkiye Genel Müdürü Can Dinçer ve YongaTek Genel Müdürü Ali Baran, şirketlerine takdim edilen sertifikalarını Türkiye Cumhuriyeti Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır’ın elinden aldı. Tören sonunda Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, teknoloji ve yatırım projeleri geliştiren şirketlerin temsilcileriyle hatıra fotoğrafı çektirdi.

        Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı’nın finansman desteği verdiği projeyle tasarlanan yerli çipler Arçelik tarafından beyaz eşya, tüketici elektroniği, küçük ev aletleri ve mutfak aksesuarları alanında kullanılacak. Çiplerin tasarım hakları tamamıyla Türkiye’ye ait olacak. Projede ilk prototiplerin 2025 yılı itibarıyla oluşturulması planlanıyor.

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