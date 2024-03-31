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        Haberler Gündem Yerel seçimlerde 1 milyon 32 bin 610 genç ilk kez oy verecek

        Yerel seçimlerde 1 milyon 32 bin 610 genç ilk kez oy verecek

        1 milyon 32 bin 610 gencin ilk kez oy kullanacağı seçimlere 34 siyasi parti katılacak. Seçimlerde 81 il, 973 ilçe ve 390 belde belediye başkanı ile 50 bin 336 muhtarın yanı sıra il genel meclisi ve belediye meclisi üyeleri belirlenecek.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 31.03.2024 - 09:54 Güncelleme: 31.03.2024 - 09:54
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        • 1

          İstanbul'da büyükşehir, ilçe belediye başkanları, belediye meclis üyeleri ile muhtarların belirleneceği Mahalli İdareler Genel Seçimleri için oy verme işlemi başladı. Seçmenler erken saatlerde okullara gelerek oy kullanmaya başladı. Kentte bu seçimde 33 bin 228 sandıkta 11 milyon 314 bin 516 kişi sandığa gidecek.

        • 2

          İstanbul'da seçmenler oy verme işleminin başlaması ile sandık başına gelerek oylarını kullanmaya başladı. Esenler İbrahim Turhan Anadolu Lisesi'nde seçmenler ilk anlardan itibaren oylarını kullanmak için okullara geldi.

        • 3

          İSTANBUL'DA 33 BİN 228 SANDIKTA OY KULLANILACAK

          İstanbul'da, Mahalli İdareler Genel Seçimleri'nde 33 bin 228 sandıkta 11 milyon 314 bin 516 kişi oy kullanacak. İstanbul'da en az seçmenin bulunduğu Adalar'da 13 bin 682 kişi oy kullanacak, en çok seçmenin yer aldığı Esenyurt'ta ise 642 bin 455 kişi sandığa gidecek.

        • 4

          Kentin en kalabalık ilçelerinden Esenyurt ve Bağcılar'da dörder ilçe seçim kurulu görev yapacak. Bu seçimlerde, her gün binlerce kişinin adım attığı İstanbul'un en uğrak yerlerinden Fatih ilçesinin Eminönü semtindeki Sarıdemir ise kentte en az seçmenin sandığa gideceği mahalle olacak. Bu seçimde Sarıdemir Mahallesi'nde yalnızca 8 seçmen oy kullanacak.

        • 5

          Türkiye'de il, ilçe belediye başkanı, büyükşehir belediye başkanı, belediye meclisi üyeleri ile il genel meclisi üyeleri, muhtarlar ve ihtiyar heyetlerinin belirleneceği Mahalli İdareler Genel Seçimleri'nde oy verme işlemi sabahın erken saatlerinde başladı. Seçimlerde, yaklaşık 208 bin sandıkta 61.4 milyon seçmen, yerel yöneticilerini seçmek için oy kullanacak.

        • 6

          1 milyon 32 bin 610 gencin ilk kez oy kullanacağı seçimlere 34 siyasi parti katılacak. Seçimlerde 81 il, 973 ilçe ve 390 belde belediye başkanı ile 50 bin 336 muhtarın yanı sıra il genel meclisi ve belediye meclisi üyeleri belirlenecek.

        • 7

          Doğu'daki 32 ilde seçim saat 07.00'de başlayıp 16.00'da sona erecek. Bunların dışında kalan illerde oy verme saatleri 08.00-17.00 olarak uygulanacak.

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