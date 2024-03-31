Yerel seçimlerde 1 milyon 32 bin 610 genç ilk kez oy verecek

İSTANBUL'DA 33 BİN 228 SANDIKTA OY KULLANILACAK

İstanbul'da, Mahalli İdareler Genel Seçimleri'nde 33 bin 228 sandıkta 11 milyon 314 bin 516 kişi oy kullanacak. İstanbul'da en az seçmenin bulunduğu Adalar'da 13 bin 682 kişi oy kullanacak, en çok seçmenin yer aldığı Esenyurt'ta ise 642 bin 455 kişi sandığa gidecek.