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        Haberler Bilgi Gündem Yeniyılın ilk dolunayı ne zaman gerçekleşecek? 2025 Ocak dolunayının burçlara etkisi nedir?

        Yeniyılın ilk dolunayı ne zaman gerçekleşecek?

        Yengeç burcunda gerçekleşecek olan yılın ilk dolunayı, burçları duygusal yoğunluk, ailevi meseleler ve iç huzur arayışı gibi konularda etkileyebilir. Peki, 2025 ilk dolunayı hangi gün, saat kaçta ve ne zaman meydana gelecek? Ayrıca, dolunayın burçlar üzerindeki etkileri nasıl hissedilecek? İşte detaylar…

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 08.01.2025 - 14:33 Güncelleme: 08.01.2025 - 14:33
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        • 1

          Yeni yılın ilk dolunayı, Yengeç burcunda gerçekleşecek ve burçlar üzerinde duygusal yoğunluk, ailevi konular ve güven arayışı gibi etkiler bırakacak. Bu gökyüzü olayı, sevdiklerimizle ilişkilerimizi gözden geçirme ve duygusal bağlarımızı güçlendirme fırsatı sunabilir. Dolunayın etkileri burçlara göre değişse de özellikle su grubu burçlarında hassasiyet artışı ve geçmiş meselelerin gündeme gelmesi bekleniyor. Peki, dolunay ne zaman, saat kaçta olacak ve burçlara etkileri neler? İşte detaylar…

        • 2

          YENİYILIN İLK DOLUNAYI NE ZAMAN?

          2025 yılı Ocak ayında gerçekleşecek dolunay, 14 Ocak 2025'te saat 01:26'da Yengeç burcunun 23°59' derecesinde meydana gelecek.

        • 3

          DOLUNAYIN BURÇALARA ETKİSİ

          Yükselen burçlar üzerinden değerlendirecek olursak;

          Yükselen Koç

          Ev, aile, gayrimenkul ile ilgili alanlar vurgu kazanıyor. Ayrıca ikili ilişkiler ve evlilik konuları, karşılıklı yapılan işler, ortaklıklar, danışma/danışmanlık gibi konular da gündemde olacak. Taşınma konuları da gündeme gelebilir.

          Yükselen Boğa

          Yakın çevre, kardeşler, kısa ve uzun yolculuklar, iletişim trafiği, anlaşmalar, eğitim gibi konularda vurgu getirecek bir Dolunay. Ayrıca Günlük işler, sağlıkla ilgili konular, sağlık rutinleri bu dönemin önemli başlıkları arasında

          Yükselen İkizler

          Finansal konular, maddi durumunuz, yatırımlarınız, kazançlarınız ve borçlarınız, ortaklaşa gelirler gibi konuların vurgu kazandığı bir dönem. Ayrıca aşk ve flörtler veya varsa çocuklarınız ile ilgili konular da gündemde.

          Yükselen Yengeç

          Hayatınızın geneli, genel sağlığınız, görünüşünüz ve ikili ilişkiler, ortaklıklar ile ilgili vurgulu konuların olduğu bir Dolunay. Sizin için de bir taşınma gündemi olabilir. Ev ve gayrimenkul konuları, aile konuları çok gündemde.

        • 4

          Yükselen Aslan

          İnzivada olduğunuz özel alanlarınız, genel psikolojiniz ve genel sağlığınız vurgu kazanıyor. Bu dönemde sağlık ile ilgili konularda krizler yaşayabilirsiniz. Ayrıca anlaşmalar, kardeşler, kısa yolculuklar, eğitim ve iletişim konuları da oldukça vurgulu.

          Yükselen Başak

          Arkadaş gruplarınız, arkadaşlarınız veya proje gruplarınız vurgu altında. Ayrıca finansal konular, kazançlarınız, gelir kaynaklarınız, sahip olduklarınız ile ilgili gündem de oldukça yoğun.

          Yükselen Terazi

          Kariyer ile ilgili konularda duygusal beklentilerinizin sorgulandığı bir dönem. Ayrıca ev, aile, gayrimenkul ile ilgili konularda da birtakım krizler yaşayabilirsiniz. Ayrıca hayatınızın geneli, ilişkiler, evlilik gibi konuların da gündeme geldiği bir Ocak ikinci yarısı geçireceksiniz.

          Yükselen Akrep

          Bu dönemde genel sağlığınız, görünüşünüz, akademik konular, yabancılar ve yolculuklarla ilgili vurgu yaşayacaksınız. Eğitim ile ilgili konular veya anlaşma, iletişim, yazışma konularında birtakım krizler yaşanabilir.

        • 5

          Yükselen Yay

          Sizin için de finansal konular, ortaklaşa gelirler, sahip olduklarınız konuları ön plana çıkacak. Sahip olduklarınızla veya parayı kazanma şeklinizle ilgili birtakım dirençler veya krizlerle karşılaşabilirsiniz. Arkadaş grupları, proje grupları gibi konular da vurgu altında.

          Yükselen Oğlak

          Hayatınızın genelini ve ikili ilişkilerinizi etkileyecek bir dolunay döneminden geçiyorsunuz. Ayrıca içerisinde kariyer ve başarı konularıyla da alakalı birtakım hayatınızın genelini ilgilendiren ve ilişkilerinize yansıyan konular olabilir. Evlilik, ortaklık konuları da gündemde olabilir.

          Yükselen Kova

          Sizin için de özellikle sağlık konuları ön plana çıkıyor. Gizlide kalmış konuların da açığa çıkacağı ve sizi psikolojik olarak zorlayabileceği bir dönemden geçiyorsunuz. Eğitim, uzak yolculuklar, uzak akrabalar, akademik konular da gündemde.

          Yükselen Balık

          Flörtleriniz, sahneye çıktığınız konular, sporla alakalı konular veya varsa çocuklarınız ile ilgili konular ön plana çıkacak. Ayrıca ortaklaşa gelirler, krediler, borçlar gibi konular da gündemde olacak.

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