Bolsonaro fast food zincirinde ortaya çıktı

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Brezilya'da, 31 Ekim 2022'de devlet başkanlığı seçiminin ikinci turunu kazanan solcu eski Devlet Başkanı Luiz Inacio Lula da Silva parlamentoda geçtiğimiz günlerde yemin etmişti.

Eski Devlet Başkanı Bolsonaro ise 31 Aralık'ta ABD'ye gitmiş ve yemin törenine katılmamıştı.

Bolsonaro'nun ne zaman döneceği netleşmezken ABD'den yeni videoları şimdiden gündem yarattı.

Sosyal medyada paylaşılan fotoğrafta Bolsonaro, Florida'daki tavuk fast food zinciri KFC'de yemek yerken görüldü.

Bolsonaro'nun tavuk yerken çekilen görüntüleri kısa süre içerisinde alay konusu da oldu. Tweetin altında bir kişi Bolsonaro'nun görselinin resmini çizerken, birisi de photoshop ile albüm kapağı yaptı.

Bolsonaro'nun Brezilya'ya ne zaman döneceği ise henüz açıklanmadı.

* Haberin görselleri Anadolu Ajansı ve Twitter hesabından (@davidrkadler) servis edilmiştir.