Habertürk
Yerel Haber Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Haberler Dünya

Yenilgi sonrası ülkeyi terk eden Brezilya lideri fast food zincirinde ortaya çıktı

Devlet başkanlığı seçiminin ikinci turunu kaybeden ve ABD'ye giden eski lider Bolsonaro, fast food zincirinde tavuk yerken görüntülendi.

Giriş: 04.01.2023 - 13:37 | Güncelleme: ABONE OL
Yenilgi sonrası ülkeyi terk eden Brezilya lideri fast food zincirinde ortaya çıktı
Bolsonaro fast food zincirinde ortaya çıktı
Sesli dinlemek için tıklayınız.
0:00 / 0:00
HABERTURK.COM

Brezilya'da, 31 Ekim 2022'de devlet başkanlığı seçiminin ikinci turunu kazanan solcu eski Devlet Başkanı Luiz Inacio Lula da Silva parlamentoda geçtiğimiz günlerde yemin etmişti.

Eski Devlet Başkanı Bolsonaro ise 31 Aralık'ta ABD'ye gitmiş ve yemin törenine katılmamıştı.

Bolsonaro'nun ne zaman döneceği netleşmezken ABD'den yeni videoları şimdiden gündem yarattı.

Sosyal medyada paylaşılan fotoğrafta Bolsonaro, Florida'daki tavuk fast food zinciri KFC'de yemek yerken görüldü.

Bolsonaro'nun tavuk yerken çekilen görüntüleri kısa süre içerisinde alay konusu da oldu. Tweetin altında bir kişi Bolsonaro'nun görselinin resmini çizerken, birisi de photoshop ile albüm kapağı yaptı.

Bolsonaro'nun Brezilya'ya ne zaman döneceği ise henüz açıklanmadı.

* Haberin görselleri Anadolu Ajansı ve Twitter hesabından (@davidrkadler) servis edilmiştir.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

ÖNE ÇIKAN HABERLER

Canlı Altın Fiyatları
Güncel Döviz Fiyatları
Arnavutluk ilk uydularını uzaya fırlattı
Arnavutluk ilk uydularını uzaya fırlattı
ABD, Türkiye ve Esad rejimi arasındaki görüşmeyi desteklemiyor
ABD, Türkiye ve Esad rejimi arasındaki görüşmeyi desteklemiyor
ABD'den Venezuela kararı
ABD'den Venezuela kararı
ABD Temsilciler Meclisi’nde kaos: Cumhuriyetçiler başkanı seçemedi
ABD Temsilciler Meclisi’nde kaos: Cumhuriyetçiler başkanı seçemedi

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.