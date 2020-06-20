Japon premium otomobil üreticisi Lexus'un RX SUV modeli yenilenmiş versiyonu ile Türkiye'de satışa sunuldu. Yapılan açıklamada, yeni RX'in Lexus’un İstanbul ve Ankara showroomlarında 801 bin TL’den başlayan fiyatlarla satışa sunulduğu kaydedildi.
RX'in 5 kişilik versiyonun yanı sıra, RX L ismiyle 6 veya 7 kişilik oturma kapasitesiyle tercih edilebileceği açıklandı.
Markanın yeni tasarım diline uyum sağlayan RX'in, yenilenme operasyonu ile birlikte daha ince farlara ve daha yuvarlak hatlı tamponlara sahip olduğu fark ediliyor.
Aracın arkasında ise yeniden tasarlanan tampon dikkat çekerken, stop grubunda ve sinyallerde çeşitli L motiflerine yer verildiği görülüyor.
Lexus RX'in iç mekanında ise 12.3 inç dokunmatik ekrana yer verilirken, multimedya sisteminin artık Apple CarPlay ve Android Auto akıllı telefon bağlantı sistemlerini de sağladığı bildirildi.
RX ürün gamında 2.0 litre turbo motora sahip 238 beygir güce ve 350 Nm tork üreten RX 300’ün yanı sıra, kendi kendini şarj eden hibrit motor seçeneği de sunuluyor. RX’in 450h modeli, 3.5 litrelik direkt enjeksiyonlu V6 benzinli motoru elektrikli motorla kombine ederek 313 beygir güç üretiyor.
Değerli Haberturk.com okurları.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları'nı ve Gizlilik Sözleşmesi'ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.BU EKRANI KAPATMAK İÇİN TIKLAYIN!