Yenilenebilir enerji kaynakları nelerdir? Yenilenebilir enerji nedir, neleri kapsar?

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Yenilebilir enerji üzerindeki araştırmalar son yıllarda artış göstermektedir. Gezegenimizi gelecek nesillere sağlıklı bir şekilde bırakmak için yenilebilir enerji kaynaklarını kullanmalıyız. Yenilebilir enerji kaynakları hakkında detaylı bilgiye yazımızın devamından ulaşabilirsiniz. Yenilenebilir enerji kaynakları nedir ve nelerdir? Yenilenebilir enerji nedir? İşte, merak edilen detaylar.

Yenilenebilir Enerji Kaynakları Nedir?

Yenilebilir enerji kaynakları sürdürebilir olan ve belirli bir limite sahip olmayan enerji çeşitlerini ifade etmektedir. Kömür ve petrol benzeri fosil yakıtların aksine, tüketildiğinde hızlıca yerine konabilmektedir. Rüzgâr ve güneş ışığı, sürekli yenilenen kaynaklara örnek olarak verilebilir. Her ne kadar yenilebilir kaynaklar üretim aşamasında emisyona sebebiyet verse de tüketim esnasında fosil yakınlara oranla sıfıra yakın sera gazı emisyonu salımına yol açar.

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Yenilenebilir Enerji Kaynakları Nelerdir?

Yenilebilir enerji kaynakları 5 kategori altında toplanmıştır. Bu kategoriler şöyledir:

Güneş Enerjisi: En büyük yenilebilir enerji kaynağı konumunda bulunan güneşten elde edilen enerjidir. Elektrik üretimi için gerekli güneş ışınları, paneller yardımıyla toplanmaktadır.

Rüzgâr Enerjisi: Güneş enerjisi ile birlikte en yaygın kullanıma sahip türlerden biri olarak karşımıza çıkmaktadır. Rüzgâr enerjisinden yararlanmak için yel değirmeni pervaneleri, dev boyutlu türbinleri ve yelkenler kullanılır.

Hidrolik Enerjisi: Suyun akış gücünden faydalanılarak elde edilir. Türbinler yardımıyla mekanik güç elektriğe dönüştürülür.

Jeotermal Enerji: Yer kabuğunun derinliklerinde bulunan ısıdan faydalanılarak oluşturulan enerjiye verilen addır. Elektrik üretiminin yanı sıra ısınma ihtiyacını gidermek için de kullanılmaktadır.

Biyokütle Enerjisi: Henüz fosilleşmemiş canlı kalıntılarından elde edilir.

Yenilenebilir Enerji Nedir?

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Doğal kaynaklardan elde edilebilen ve doğa tarafından sürekli olarak takviye edilebilen enerjiye "yenilebilir enerji" denmektedir. Enerjilerin kaynağı doğadır. Yenilebilir enerjinin temini için sürekliliği olan doğal süreçlerden yararlanılmaktadır. Yenilebilir enerjinin; tesis, hayvan ya da beşeri etkenlerle kalıcı olarak tüketilmesinin imkânı yoktur. Kullanılan kaynaklar tükenme hızından çok daha hızlı bir sürede kendini yenileyebilen enerji kaynakları olduğundan dolayı tükenme gibi bir durum söz konusu değildir. Namı diğer sürdürebilir enerji, kullandıkça tüketilebilen bir kaynağa bağlı olmaksızın, sürekli kullanılabilen bir enerji türü olarak karşımıza çıkmaktadır. Yenilebilir enerji kaynağı ise bu enerji türünün elde edildiği kaynaklara verilen isimdir.

Yenilebilir Enerji Kaynaklarının Önemi

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Yenilebilir enerji, tekrar tekrar ulaşım imkânı olan doğal kaynaklardan elde edilmektedir. Bu kaynaklar doğada bulunan ve zamanla tükenmeyen kaynaklar olduğu için alternatif enerjiler olarak hayatımızdaki yerini almaktadır. Sanayileşmenin büyüyen hacmi, duyulan enerji gereksinimini her geçen gün artırmaktadır.

Yoğun olarak kullanılan kömür, linyit ya da benzin çevreye kirlilik ve zarar olarak etki etmektedir. Tamda bu gibi durumlarda alternatif enerji üretimi devreye girmektedir. Gerek insanların gerekse doğanın nefes alabilmesi için büyük öneme sahiptir. Yenilebilir kaynaklar ekonomik açıdan olumlu etkisi ve süresiz kullanım imkânıyla adeta insanlık için kurtarıcı bir görev sunmaktadır. Çevreye dost olan bu kaynaklar, tükenmeyen bir kaynak olarak karşımıza çıkmaktadır. Yenilebilir enerji kullanımı beraberinde bir takım faydaları da getirmektedir. Bu faydalar şunlardır:

Kısa sürede yerine konulabilen bir enerji kaynağı olarak karşımıza çıkmaktadır.

Kirliliğe neden olmazlar. Diğer yakıtlara kıyasla daha temiz kaynaklardır.

Doğal olarak varlığını sürdürdüğünden dolayı alternatif ve tükenmeyen bir enerji kaynağıdır.

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