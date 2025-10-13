Yenice nerede? Yenice hangi şehirde, ilde, bölgede?

Yenice, Batı Karadeniz’in doğal güzellikleriyle bezeli ilçelerinden biri arasındadır. Bağlı bulunduğu ile turist çekme potansiyeli vardır. Yenice, özellikle Yenice Ormanları ile ünlü olmuştur. Bu bölge, Türkiye’nin oksijen deposu olarak bilinir ve doğa severler için eşsiz yürüyüş parkurları, kamp alanları ve seyir noktaları sunar. Peki Yenice hangi şehirde yer alıyor? Gezilecek yerleri neresi?

YENİCE NEREDE?

REKLAM advertisement1

Yenice nerede? Söz konusu ilçe, ülkemizin kuzeyinde ve Karadeniz Bölgesi sınırları içinde konumlanır. Karabük iline bağlıdır ve doğa ile iç içe yaşam sunar. Ayrıca sahip olduğu yemyeşil manzaralarıyla da bilinir. İl merkezine yaklaşık 35 kilometre uzaklıktadır.

REKLAM

YENİCE HANGİ ŞEHİRDE?

Yenice hangi şehirde? Karabük şehrine bağlı olan Yenice, batı bölümünde konumlanan yapısıyla göze çarpar. Zonguldak sınırına oldukça yakın olan bir ilçedir. Konumu ile Karadeniz’e ve iç bölgelere kolay ulaşım imkânı sunar.

YENİCE HANGİ İLDE?

Yenice hangi ilde? Karabük ilinde yer alan Yenice, bulunduğu şehrin önemli ilçeleri arasındadır. Özellikle doğal yaşam alanları, orman köyleri ve gezilecek noktalarıyla gözleri üzerinde toplar. YENİCE HANGİ BÖLGEDE? Yenice hangi bölgede yer alıyor? Türkiye’de Karadeniz Bölgesi’nde bulunan ilçe, bölgedeki tipik iklim özelliklerini doğrudan taşıyan bir özelliğe sahiptir. Yazları serin geçerken kış olduğunda yağışlar hâkim olur. Zengin bitki örtüsü ve bol yağış alan ormanları ile Karadeniz doğası dendiğinde akla ilk gelen yerlerdendir. REKLAM YENİCE KONUMU NEDİR? Yenice konumu nedir? Karabük il merkezi batısında yer alan ilçe, Zonguldak sınırına yakınlığıyla dikkat çeker. İlçenin konum bilgileri aşağıda derlenmiştir; Kuzeyinde Karadeniz’e uzanan dağlık alanlar,

Güneyinde ise Safranbolu ve Karabük merkez yer alır.

İlçenin coğrafi koordinatları yaklaşık 41°12′ kuzey enlemi ve 32°20′ doğu boylamı civarındadır. YENİCE HAKKINDA BİLGİLER Yenice, Türkiye’nin en büyük doğal orman alanlarından biri olan Yenice Ormanları ile ünlüdür.

Yenice Ormanları, “dünyanın biyolojik çeşitlilik açısından en değerli 100 sıcak noktasından biri” olarak kabul edilmiştir.

Söz konusu ilçede trekking, kampçılık, foto safari ve doğa yürüyüşleri oldukça popülerdir.

Şeker Kanyonu ve İncebacaklar Köyü çevresi özellikle doğa tutkunlarının ilgisini çeker.

Karabük şehir merkezinden karayolu ile yaklaşık 40 dakika içinde Yenice’ye ulaşmak mümkündür.

İlçenin bulunduğu bölge, Zonguldak’a da bir hayli yakındır.

Yenice’de yaşayan yerli halk, özellikle misafirperverliğiyle tanınır.

Bölgede Karadeniz mutfağının geleneksel lezzetleri hâlâ etkisini sürdürür.

İlçeye son yıllarda turizm yatırımları da artış göstermiştir.

Endemik bitki türleri, şelaleleri, kanyonları ve kuş çeşitliliğiyle de öne çıkmıştır. YENİCE GEZİLECEK YERLER Yenice Ormanları

Şeker Kanyonu

Gökpınar Yaylası (Arboretum)

Göktepe Tabiat Parkı

Acısu

Süreyya Çamlığı

Eğriova Göleti

Yenice Seyir Terası

Çengeller Köyü kilise kalıntıları

Gökbel Köyü tümülüsü

Çitdere Tabiat Koruma Alanı

Baklabostan Tabiat Parkı

Bulak Mağarası

Yenice Ormanları

Ihlamur Seyir Terası

Keltepe Zirvesi

Sorkun Yaylası

Yazıköy (Yenice)

Çitdere Tabiat Koruma Alanı

İncebacaklar Köyü

Kaşıkçı Mağarası

Kavaklı Tabiat Koruma Alanı

Fındıkaltı Yaylası

Göktepe Tabiat Parkı / Göktepe Yaylası

Bulak Mağarası

Yenice Seyir Terası

Safranbolu Yörük Köyü

Demirciler Mahallesi Antik Yapı Kalıntıları

Çengeller Köyü Kilise Kalıntıları

Gökbel Köyü Tümülüsü

ÖNERİLEN VİDEO