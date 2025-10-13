Habertürk
        Yenice nerede? Yenice hangi şehirde, ilde, bölgede?

        Yenice nerede? Yenice hangi şehirde, ilde, bölgede?

        Karadeniz'in yemyeşil doğası arasında öne çıkan Yenice, tabiatıyla olduğu kadar kültürel dokusuyla da dikkat çeker. Bulunduğu bölgede ve şehirde şirin bir ilçe olarak nitelendirilir. Türkiye'nin en geniş orman alanlarından birine sahip olup doğa turizmiyle öne çıkan bir destinasyondur. Peki Yenice nerede?

        Giriş: 13.10.2025 - 19:34 Güncelleme: 13.10.2025 - 19:34
        Yenice nerede?
        Yenice, Batı Karadeniz’in doğal güzellikleriyle bezeli ilçelerinden biri arasındadır. Bağlı bulunduğu ile turist çekme potansiyeli vardır. Yenice, özellikle Yenice Ormanları ile ünlü olmuştur. Bu bölge, Türkiye’nin oksijen deposu olarak bilinir ve doğa severler için eşsiz yürüyüş parkurları, kamp alanları ve seyir noktaları sunar. Peki Yenice hangi şehirde yer alıyor? Gezilecek yerleri neresi?

        YENİCE NEREDE?

        Yenice nerede? Söz konusu ilçe, ülkemizin kuzeyinde ve Karadeniz Bölgesi sınırları içinde konumlanır. Karabük iline bağlıdır ve doğa ile iç içe yaşam sunar. Ayrıca sahip olduğu yemyeşil manzaralarıyla da bilinir. İl merkezine yaklaşık 35 kilometre uzaklıktadır.

        YENİCE HANGİ ŞEHİRDE?

        Yenice hangi şehirde? Karabük şehrine bağlı olan Yenice, batı bölümünde konumlanan yapısıyla göze çarpar. Zonguldak sınırına oldukça yakın olan bir ilçedir. Konumu ile Karadeniz’e ve iç bölgelere kolay ulaşım imkânı sunar.

        YENİCE HANGİ İLDE?

        Yenice hangi ilde? Karabük ilinde yer alan Yenice, bulunduğu şehrin önemli ilçeleri arasındadır. Özellikle doğal yaşam alanları, orman köyleri ve gezilecek noktalarıyla gözleri üzerinde toplar.

        YENİCE HANGİ BÖLGEDE?

        Yenice hangi bölgede yer alıyor? Türkiye’de Karadeniz Bölgesi’nde bulunan ilçe, bölgedeki tipik iklim özelliklerini doğrudan taşıyan bir özelliğe sahiptir. Yazları serin geçerken kış olduğunda yağışlar hâkim olur. Zengin bitki örtüsü ve bol yağış alan ormanları ile Karadeniz doğası dendiğinde akla ilk gelen yerlerdendir.

        YENİCE KONUMU NEDİR?

        Yenice konumu nedir? Karabük il merkezi batısında yer alan ilçe, Zonguldak sınırına yakınlığıyla dikkat çeker. İlçenin konum bilgileri aşağıda derlenmiştir;

        • Kuzeyinde Karadeniz’e uzanan dağlık alanlar,
        • Güneyinde ise Safranbolu ve Karabük merkez yer alır.
        • İlçenin coğrafi koordinatları yaklaşık 41°12′ kuzey enlemi ve 32°20′ doğu boylamı civarındadır.

        YENİCE HAKKINDA BİLGİLER

        • Yenice, Türkiye’nin en büyük doğal orman alanlarından biri olan Yenice Ormanları ile ünlüdür.
        • Yenice Ormanları, “dünyanın biyolojik çeşitlilik açısından en değerli 100 sıcak noktasından biri” olarak kabul edilmiştir.
        • Söz konusu ilçede trekking, kampçılık, foto safari ve doğa yürüyüşleri oldukça popülerdir.
        • Şeker Kanyonu ve İncebacaklar Köyü çevresi özellikle doğa tutkunlarının ilgisini çeker.
        • Karabük şehir merkezinden karayolu ile yaklaşık 40 dakika içinde Yenice’ye ulaşmak mümkündür.
        • İlçenin bulunduğu bölge, Zonguldak’a da bir hayli yakındır.
        • Yenice’de yaşayan yerli halk, özellikle misafirperverliğiyle tanınır.
        • Bölgede Karadeniz mutfağının geleneksel lezzetleri hâlâ etkisini sürdürür.
        • İlçeye son yıllarda turizm yatırımları da artış göstermiştir.
        • Endemik bitki türleri, şelaleleri, kanyonları ve kuş çeşitliliğiyle de öne çıkmıştır.

        YENİCE GEZİLECEK YERLER

        • Yenice Ormanları
        • Şeker Kanyonu
        • Gökpınar Yaylası (Arboretum)
        • Göktepe Tabiat Parkı
        • Acısu
        • Süreyya Çamlığı
        • Eğriova Göleti
        • Yenice Seyir Terası
        • Çengeller Köyü kilise kalıntıları
        • Gökbel Köyü tümülüsü
        • Çitdere Tabiat Koruma Alanı
        • Baklabostan Tabiat Parkı
        • Bulak Mağarası
        
        • Ihlamur Seyir Terası
        • Keltepe Zirvesi
        • Sorkun Yaylası
        • Yazıköy (Yenice)
        
        • İncebacaklar Köyü
        • Kaşıkçı Mağarası
        • Kavaklı Tabiat Koruma Alanı
        • Fındıkaltı Yaylası
        
        
        
        • Safranbolu Yörük Köyü
        • Demirciler Mahallesi Antik Yapı Kalıntıları
        • Çengeller Köyü Kilise Kalıntıları
        • Gökbel Köyü Tümülüsü
        Haberi Hazırlayan: Rıza Gereniz
        Yazı Boyutu
