Yeni yönetmelikle gereksiz antibiyotik kullanımı yarı yarıya düştü

Çankırı İl Sağlık Müdürü Dr. Hüseyin Sarıkaya ve Aile Hekimi Dr. Fahri Gürün, Sağlık Bakanlığınca hazırlanan, ‘Aile Hekimliği Sözleşme ve Ödeme Yönetmeliği'nde değişiklik yapılmasına dair yönetmelik ile ilgili önemli bilgiler verdi.

Aile Hekimi Dr. Fahri Gürün, yönetmelik sayesinde gereksiz antibiyotik kullanımının yarı yarıya düştüğünü belirterek yönetmeliğin iyi yönde ilerlediğini söyledi. Yönetmeliğin, işlevsel olarak uygulanması ile ikinci basamağa anlamsız sevkler engellenerek hastanelerin yükü hafifleyeceğini ve maddi olarakta ciddi bir tasarruf sağlanacağını ifade eden Çankırı İl Sağlık Müdürü Dr. Sarıkaya, Aile hekimlerinin ikinci basamaktan hastanın durumuna uygun poliklinikten randevu alabileceğini ve aile hekimin aldığı randevularda hastane başvuru kesintisi yüzde 50 daha az olacağını kaydetti.

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Eski yönetmelikte, aile hekimleri tavan ödemesinin yüzde 42'sini alırken şu anki yönetmelikte ise yüzde 126'sını alacak ve 14 bin 800 TL olan teşvik ücreti 44 bin 800'e çıkartılacağını ifade eden Dr. Sarıkaya, 15 Aralık'ta aile hekimlerinin ücretleri hesaplandığında kaygılarının yersiz olduğunu göreceklerini vurguladı. Aile Sağlığı Merkezi'nde yapılan tetkikler ve burada yazılabilecek ilaçların arttırılacağını söyleyen Dr. Sarıkaya, entegrelerdeki aile hekimlerinin nöbetleri ile ilgili düzenlemeler de yapılacağını söyledi.

"14 BİN 800 TL OLAN TEŞVİK ÜCRETİ 44 BİN 88'E ÇIKARTILACAK" 14 bin 800 TL olan teşvik ücretinin 44 bin 800'e çıkartılacağını söyleyen Dr. Sarıkaya, “Sağlık Bakanlığımızca hazırlanan, ‘Aile Hekimliği Sözleşme ve Ödeme Yönetmeliği'nde değişiklik yapılmasına dair yönetmelik, 30 Ekim 2024 tarihinde Çarşamba günü resmi gazetede yayımlanarak yürürlüğe girdi. İlgili yönetmelikte, Çok sorulan bazı hususları sizlere aktarmak isterim. Yönetmeliğin, işlevsel olarak uygulanması ile ikinci basamağa anlamsız sevkler engellenerek hastanelerimizin yükü hafifleyecek ve maddi olarakta ciddi bir tasarruf sağlanacaktır. Bu tasarruflardan elde edilecek tutar ise, sağlık tesislerine aktarılacaktır. Aile hekimlerimiz, ikinci basamaktan hastanın durumuna uygun poliklinikten randevu alabilecek, aile hekimin aldığı randevularda hastane başvuru kesintisi yüzde 50 daha az olacak. Eski yönetmelikte, aile hekimleri tavan ödemesinin yüzde 42'sini alırken şu anki yönetmelikte ise yüzde 126'sını alacak ve 14 bin 800 TL olan teşvik ücreti 44 bin 800'e çıkartılacak. 15 Aralık'ta aile hekimlerimizin ücretleri hesaplandığında kaygılarının yersiz olduğunu göreceklerdir. Hedef muayene oranları yıllık belirlenecek ve hedefin yüzde 50'sine ulaştığında teşvik ödemesinin yüzde 50'sini alacaklardır. Aile hekimlerimizin manuel yazdığı reçetelerde hesaplamalara dahil edilecek ve veriler Sağlık Bakanlığı'mızın ‘Eczane Medula' sistemi üzerinden hesaplanacaktır. Aile Sağlığı Merkezi'nde yapılan tetkikler ve burada yazılabilecek ilaçlar arttırılacaktır. Entegrelerdeki aile hekimlerinin nöbetleri ile ilgili düzenleme de yapılacaktır. Aile Hekimliği Otomasyon Sistemi'nin ikinci ve üçüncü basamak ile entegre olacak, aile hekimi hastaneden görüntülü randevu alabilecektir. Covid-19'da da uygulandığı gibi aile hekimin hastasının diğer kurumlara bağlı müracaatını görebileceği gibi bir sistem en kısa sürede alınması hedeflenmektedir” diye konuştu.

"GEREKSİZ ANTİBİYOTİK KULLANIMI ENGELLENMEYE ÇALIŞILDI" Gereksiz antibiyotik kullanımın yarı yarıya düştüğünü ifade eden Dr. Gürün ise, “Yönetmelik ile birlikte akılcı ilaç sistemi devreye girmiş oldu. Bu sayede insanların gereksiz antibiyotik kullanımı engellenmeye çalışıldı. Yaklaşık bir aylık süre içerisinde bu oranlar yarı yarıya düştü. Bu durumda, yönetmeliğin iyi yönde ilerlediğini göstermekte. Aile hekimlerinin ilaç yazma yetkisinde hiçbir kısıtlama olmadı. Sadece daha seçici bir şekilde ilaç yazmaya yönlendirildi bence. Bu tür ilaçları yazınca maaşlardan kesinti olacakmış gibi bir ön yargı oluştu ama bu bir kesinti değil, bir ek ödeme yapılıyor. Yönetmelik çıktığından itibaren hasta popülasyonuna ulaşmaya başladık. Bin 200 olan sayımız şuan 390'lara kadar inmiş durumda. Birçok hastamızın tansiyon ve diyabetik olduğunu tespit edebildik. Halk sağlığı açısından bu taramaların faydalı olduğunu düşünmekteyim” dedi.