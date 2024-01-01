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        Haberler Gündem Yeni yılın ilk bebeği

        Yeni yılın ilk bebekleri

        Türkiye'de yeni yılın ilk bebeği Hatay'da dünyaya geldi. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "Fethiye ve Adem çiftini yürekten kutluyor, çocuklarının ülkemize ve insanlığa hayırlı bir evlat olarak yetişmesini diliyoruz. Nice, nice yeni yıllar göresin Muhammet Talha bebek." paylaşımında bulundu.

        Kaynak
        Habertürk / AA
        Giriş: 01.01.2024 - 00:52 Güncelleme: 01.01.2024 - 00:52
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        Yeni yılın ilk bebeği
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        Yeni yılın ilk bebeği Hatay'da dünyaya geldi.

        2024'ün ilk dakikalarında dünyaya gelen Muhammet Talha bebeğin videosunu Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabından paylaştı.

        Bakan Koca, paylaşımında, "Hatay Defne Devlet Hastanesi'nde yeni yılın ilk bebeği doğdu. Fethiye ve Adem çiftini yürekten kutluyor, çocuklarının ülkemize ve insanlığa hayırlı bir evlat olarak yetişmesini diliyoruz. Nice, nice yeni yıllar göresin Muhammet Talha bebek." ifadelerini kullandı.

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