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        Haberler Gündem 3. Sayfa Kayınpederini ve kayınvalidesini yaralayıp canına kıydı

        Kayınpederini ve kayınvalidesini yaralayıp canına kıydı

        Gaziantep'te evlerine gittiği kayınpederi ve kayınvalidesi ile tartışan bir kişi canına kıydı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 01.01.2024 - 00:03 Güncelleme: 01.01.2024 - 00:03
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        Kayınpederini ve kayınvalidesini yaralayıp canına kıydı
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        Gaziantep'in Şahinbey ilçesinde kayınpederi ve kayınvalidesini yaralayan kişi intihar etti.

        Cengizhan Sayın (38), Konak Mahallesindeki evlerine gittiği kayınpederi Hüseyin Kurt (65) ve kayınvalidesi Selime Kurt (63) ile tartışmaya başladı.

        Tartışmanın kavgaya dönüşmesinin ardından Sayın, yanındaki tabancayla ateş ederek kayınpederi ve kayınvalidesini yaraladı. Daha sonra Sayın, aynı tabancayla intihar etti.

        İhbar üzerine gelen 112 Acil Sağlık ekipleri, Sayının yaşamını yitirdiğini belirledi, ağır yaralı Kurt çifti ise Şahinbey Araştırma ve Uygulama Hastanesine kaldırıldı.

        *Haberin görseli DHA tarafından servis edilmiştir.

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