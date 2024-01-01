Türkiye 2024'e böyle girdi
Türkiye'nin dört bir yanında yeni yıl coşkusu yaşandı. Herkes tek yürek oldu, hep birlikte sağlıklı ve mutlu bir yıl diledi. İşte yurttan yeni yıl kareleri...
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İstanbulda, binlerce kişi yeni yıla kentin önemli meydan ve caddelerinde düzenlenen kutlamalarla girdi.
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Ortaköy Meydanında toplanan vatandaşlar ve turistler, İstanbul Boğazında yapılan havai fişek gösterisiyle yeni yıla "merhaba" dedi.
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Buradakiler ayrıca, Boğaz manzarasında fotoğraf çektirdi. Kutlamalar 15 Temmuz Şehitler Köprüsünden görüntülendi.
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Adana'da yılbaşı dolayısıyla çeşitli etkinlikler düzenlendi.
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Bazı vatandaşlar 2024 yılının ilk dakikalarında Uğur Mumcu Meydanında süslenen yılbaşı ağacı önünde hatıra fotoğrafı çektirdi.
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İstanbul'da vatandaşlar ve turistler yeni yılı Taksim Meydanı ve İstiklal Caddesi'nde karşıladı. Taksim Meydanı'nda ve İstiklal Caddesi´nde toplananlar geri sayımın ardından 2024 yılına coşkuyla girdi.
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İstanbullular ve turistler yeni yılı Taksim Meydanı ve İstiklal Caddesi'nde karşıladı.
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Taksim Meydanı ve İstiklal Caddesi'nde bir araya gelen ve aralarında turistlerin de bulunduğu çok sayıda kişi, geri sayımın yapılmasının ardından yeni yıla 'Merhaba' dedi.
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KADIKÖY
Yılbaşı nedeniyle Kadıköy Meydan ve Bağdat Caddesi'nde yoğunluk oluştu. Polis ekipleri, cadde üzerinde güvenlik önlemi aldı.
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Boğa heykeli çevresine gelen vatandaşlar, yılbaşı için hazırlanan ışıklandırmalar ve bina süslemelerine ilgi gösterdi.
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VAN
İranlı turistler, yeni yıl dolayısıyla geldikleri Van'da eğlence mekanlarını doldurdu. Müzikler eşliğinde doyasıya eğlenen İranlılar, 'mutlu yıllar' diyerek yeni yılı karşıladı.
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Van'da yeni yıl kutlamaları renkli görüntülere sahne oldu. 2024'e eğlenerek girmek isteyenler mekanları doldurdu. Ülkelerindeki resmi tatil ve izin günlerini geçirmek için Van'ı tercih eden İranlı turistler, 3 günlük yılbaşı programı için de yine Van'ı tercih etti.
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ANKARA
Ankara Valisi Vasip Şahin, Eskişehir yolu üzerinde yapılan trafik denetlemesine katıldı. Vali Şahin denetlemede görev yapan güvenlik güçlerinin yeni yılını kutladı.
Başkent Ankarada, 15 Temmuz Kızılay Milli İrade Meydanında bir araya gelen vatandaşlar yeni yılın gelişini kutladı.
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Başkent Ankarada, 15 Temmuz Kızılay Milli İrade Meydanında bir araya gelen vatandaşlar yeni yılın gelişini kutladı. Vatandaşların yeni yılı huzur ve güven ortamında karşılamalarını sağlamak amacıyla emniyet güçleri de alanda geniş güvenlik önlemleri aldı.
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Başkent Ankarada, 15 Temmuz Kızılay Milli İrade Meydanında bir araya gelen vatandaşlar yeni yılın gelişini kutladı. Vatandaşların yeni yılı huzur ve güven ortamında karşılamalarını sağlamak amacıyla alanda atlı polisler de görev aldı.
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ESKİŞEHİR
Eskişehir’de klasik bir yılbaşı kutlaması yapmak istemeyen sokak müzisyenleri, kent merkezindeki kalabalığa müzik ziyareti vererek, vatandaşların içini ısıttı.
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Eskişehir’de yılbaşı kutlamaları devam ediyor. Yeni yıla dışarıda eğlenerek girmek isteyen vatandaşlar kent merkezinde yoğun kalabalık oluştururken, sokak müzisyenleri söyledikleri şarkılarla dinleyenlerin içini ısıttı.
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Eskişehirli vatandaşların müziğe olan ilgisini bildiklerini dile getiren müzisyenler, plansız bir şekilde farklı gruplarla birleştiklerini ve dinleyenlere güzel anlar yaşattıklarını söyledi.
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Gördükleri ilgiden memnun olduklarını belirten müzisyenler, yeni yılda bol müzik ve eğlence dileklerinde bulundu.