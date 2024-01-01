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        Haberler Gündem 3. Sayfa Genç kadın 4. kattan düştü

        Genç kadın 4. kattan düştü

        Erzurum'un Yakutiye ilçesinde bir apartmanın 4. katındaki daireden düşen kadın hayatını kaybetti

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 01.01.2024 - 00:04 Güncelleme: 01.01.2024 - 00:04
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        Genç kadın 4. kattan düştü
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        Erzurum'da 26 yaşındaki Büşra Özdemir, Kurtuluş Mahallesi Orhangazi Caddesi'ndeki 7 katlı apartmanın 4. katında yer alan annesinin oturduğu dairenin penceresinden düştü.

        Kadının düştüğünü gören çevredekilerin durumu bildirmesi üzerine, olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

        Yaralanan kadın, sağlık ekiplerince Atatürk Üniversitesi Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

        Özdemir, burada yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

        Kadının düşme anı, çevredeki bir apartmanın güvenlik kamerasınca kaydedildi.

        *Haberin görseli İHA tarafından servis edilmiştir.

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