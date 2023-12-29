İşte Hande Kazanova’dan 2024 yılı burç yorumları...

2023 yılında yaşanan olumsuzlukların ana sebeplerinden biri de önemli gezegen geçişleriydi. O yüzden 2023 yılını konuşurken çok dikkat çekmeye çalıştık. Satürn burç değiştiriyor, 2.5 yıllık dönem bitiyor, yeni bir döneme, yeni konularla sınanmaya başlayacağız demiştik.

Plüton Kova burcuna geçti, bir yüzünü gösterdi. Sonra yine geri hareketine başladı. Jüpiter zaten her sene bir burca geçiyor. Şu son birkaç yıldan bu yana Jüpiter tam da yılın ortasında burç değiştirmeye başladı. Bu da yılın ilk yarısında geçtiği burcu daha fazla ön plana çıkartıyor.

Bir de tabii ki ülkemizin 100. yılıydı. Cumhuriyetin 100'üncü yılını kutladığımız bu dönemde 28 Ekim’de bir tutulma gerçekleşti. Bu da bir yıl boyunca aslında bu tutulmanın hayatımızda ve Türkiye'nin geleceğiyle ilgili konularda önemli değişim ve dönüşümlerin devrede olduğunu bize anlatır gibiydi.

2024’te bu değişim ve dönüşümleri daha net göreceğimiz ve insanoğlunun bazı konulara daha fazla uyanacağı bir yıl. 2018 yılından bu yana paraya bakış açımız değişti. Depremler yaşadık, savaşlar yaşıyoruz. Covid-19’u zaten atlattık, insanlar zaten şok üstüne şok yaşadılar. Aynı zamanda bir de doğanın da tabiatını değiştirmiş olduk.

Teknolojinin insanın hayatını kolaylaştırırken diğer taraftan hayatını bloke eden tarafları da var. Aslında önümüzdeki dönem ağırlıklı olarak bunu konuşacağız.