2023'ün en iyi 20 filmi

Hayat

Rıza ile Hicran taşrada gelenek, görenek, itaat döngüsü içinde yolunu bulmaya çalışan iki genç… Modernleşmenin henüz yaşanmadığı, insanlara birey değil sürünün parçası olarak bakılan bir sosyal ortamın içinde yaşıyorlar. Buna karşılık, her ikisi de kendilerine yapılan dayatmaların döngüsünü kırmak ve birey olmak adına önemli adımlar atıyorlar. Gerçi ‘dayatmalar döngüsü’nün dışına çıkmak istediklerinin tam olarak farkında değiller. Sevgiyi arıyorlar ama tekrar o döngünün parçası olmaya çok yakınlar. Bazen kendilerini ve eylemlerini anlamadıklarını hissediyorsunuz. Ama acı çekmekten korkmayan, gerektiğinde kendileriyle yüzleşmekten çekinmiyorlar. İkisi de aşka kolay yoldan değil en zor yoldan ulaşmak istiyor. Çünkü hepimiz gibi onlar da gerçekten sevilmek ve gerçekten sevildiklerini hissetmek istiyorlar. Aralarında dini bayramlarda kadının eşinin elini öpüp öpmemesi gerektiğini konuşuyorlar belki; ama maddi değerleri ve hayata tutunmayı bir yana bırakıp sadece sevgi aramaları, onları gözümüzde ayrı bir yere koyuyor. Vizyon tarihi: 15 Aralık