Ünlü isimlerin yeni yıl mesajı
Ünlü isimler, 2024'te herkese sağlıklı, mutlu, huzurlu ve bereketli bir yıl geçirmesini, dünyanın barış içinde yaşamasını temenni etti
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Yılmaz Erdoğan: Mutlu yıllar...
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Ata Demirer: Uzatmadan hemen söylüyorum; "Pusulanızın kalbiniz olduğu güzel bir yıl diliyorum. İyi seneler."
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Engin Altan Düzyatan: 2024'ün; dünyaya huzur, barış ve mutluluk getirmesini diliyorum. Çocuklarımıza iyi bir gelecek bırakmak için daha çok çaba sarfettiğimiz, mutlu, huzurlu ve sağlıklı bir yıl dileğiyle...
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Alperen Duymaz: Duymazlar, herkeslere iyi yıllar diler.
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Merve Boluğur: Yeni yıl hepimize; aşkı, parayı, mutluluğu getirsin. Hayatımızı hayallerimizin ötesinde mucizelerle yaşayalım.
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Rıza Kocaoğlu: Sağlıklı mutlu yıllarınız olsun, sevgiyle.
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Ayşecan Tatari Tepeli: İçinde senin olduğun yer yıla varım ben bebeğim.Mutlu yıllar herkese.
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Hazal Kaya: Gerçekten felaketler ve mucizelerle dolu bi yıldı. Zaman çok hızlı aktı, bir yandan her acıyı da hiç bitmeyecekmiş gibi uzun uzun yaşattı. Yallah 2023... Bize iyi davran 2024! Vallahi billahi tillahi imdat diye bağırırız bak.