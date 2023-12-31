Ünlü isimlerin yeni yıl mesajı

Hazal Kaya: Gerçekten felaketler ve mucizelerle dolu bi yıldı. Zaman çok hızlı aktı, bir yandan her acıyı da hiç bitmeyecekmiş gibi uzun uzun yaşattı. Yallah 2023... Bize iyi davran 2024! Vallahi billahi tillahi imdat diye bağırırız bak.