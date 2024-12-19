Yeni yıla daha iyi bir başlangıç için öneriler

Kendinize zaman ayırın

Ne kadar yoğun olursanız olun, kendinizle baş başa kalabileceğiniz anlar yaratın. Haftada 2-3 gün bir saat kadar duygularınıza ve düşüncelerinize odaklanacağınız, kimi zaman hobinizle ilgileneceğiniz bir zaman dilimi oluşturun. Uzman Psikolog Sena Sivri, planladığınız gün sayısını veya zamanı tutturamadınız diye vazgeçmemeniz gerektiğini belirterek, “İçsel zaman yaratmanın azı çoğu olmaz. Bu, kendinizi daha iyi anlamanıza ve iç huzurunuza katkı sağlayacaktır. Böylece iş ve diğer sorumluluklardan uzaklaşarak bireysel şekilde yenilenme fırsatı bulabilirsiniz” diyor.