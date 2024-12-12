'Yeni Yıl Çocuk Festivali Zorlu PSM'de

Zorlu PSM ev sahipliğinde düzenlenen Türkiye’nin tek yeni yıl çocuk festivali 'Yeni Yıl Masalı' sınırsız eğlence, yaratıcı atölyeler ve birbirinden renkli sürprizlerle bu sene 14-15 Aralık’ta çocuklar ve ailelerle buluşuyor. Ozmo ana sponsorluğunda masal gibi büyülü bir dünyanın kapılarını aralayan festivalde; dev dekorlar, yılbaşı temalı atölyeler, yılbaşı orkestrası, dans ve tiyatro gösterileri, sahne etkinlikleri, illüzyon gösterileri, sanat atölyeleri, yüz boyama, kukla gösterileri, birbirinden eğlenceli fotoğraf alanları, sürprizlerle 50’den fazla etkinlik çocukları ve aileleri bekliyor.

REKLAM advertisement1 Sihirbaz Okulu, Warner Bros, Cartoon Network katkılarıyla sevilen karakterlerin ve gösterilerin yer alacağı festivalde ayrıca Süper Patates ve Kaçak Bezelye’nin yeni yıl özel tiyatrosu yer alacak. ZestProjects Kurucusu ve Festival Direktörü Tomru Dereköylü "Çocuklar ve aileler için masal gibi bir dünya hazırladık. İki gün sürecek festivalden elde edilen gelirin bir bölümü ihtiyaç sahibi çocukların eğitimine destek olmak ve yeni yıl hayallerini gerçekleştirmek için STK’lara bağışlanacak" dedi.