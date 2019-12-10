Saatte 300 kilometre hıza uygun olarak tasarlanan tren, doğal olarak “yeni” kokuyor. Bazı yolcuların, bu kokudan rahatsız olduklarını anlatan yetkililer, “Yeni arabalarda da benzer bir koku vardır. Bu koku, birkaç yıl devam ediyor. Bazı yolcular şikayetlerini dile getiriyor. Biz de değişik yöntemlerle bu kokuyu dağıtıyoruz. Örneğin, oda kokusu kullanıyoruz” dedi.