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        Haberler Sağlık Yeni yapay zeka aracıyla kanser hücreleri nano ölçekte tespit edilebiliyor | Sağlık Haberleri

        Yeni yapay zeka aracıyla kanser hücreleri nano ölçekte tespit edilebiliyor

        Çin ve İspanya'dan araştırmacılar, "AINU (Hücre çekirdeği yapay zekası)" isimli yeni yapay zeka aracı yardımıyla kanser hücreleri ve viral enfeksiyonların nano ölçekte tespit edilebildiğini belirtti

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 30.08.2024 - 11:26 Güncelleme: 30.08.2024 - 11:26
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        Bulguları "Nature Machine Intelligence" dergisinde yayınlanan araştırmada, İspanya'daki Genom Düzenleme Merkezi (CRG), Donostia Uluslararası Fizik Merkezi (DIPC), Bask Bölge Üniversitesi (UPV/EHU) ve Biskay Biyofizik Vakfı (FBB) ile Çin'deki Güney Tıp Üniversitesi'nden bilim insanları, AINU'nun hücrelerde insan saçının genişliğinden 5 bin kat daha küçük değişiklikleri gözlemleyebildiğini kaydetti.

        Araştırmacılar, farklı durumlardaki birçok hücre çekirdeğinin nano çözünürlüklü görüntülerini AINU'ya yüklediklerini ve yapay zeka aracının görüntüler arasında karşılaştırma yaparak kanser hücreleri ile viral enfeksiyonları tespit edebildiğini aktardı.

        Makalenin yazarlarından Bask Bölge Üniversitesi Bilgisayar Bilimleri ve Yapay Zeka Bölümünde araştırma görevlisi Ignacio Arganda Carreras, doktorların dışarıdan görülebilir semptomlar ya da vücutta gözlemlenen daha büyük değişikliklere dayanarak teşhis koyması nedeniyle enfeksiyon tespitinin zaman aldığını aktarırken, "AINU yardımıyla hücre çekirdeğindeki en küçük değişiklikleri hemen gözlemleyebiliyoruz" dedi.

        AINU'NUN ÖNÜNDE BAZI ENGELLER MEVCUT

        Araştırmacılar, AINU sayesinde hücre çekirdeğindeki kanser ve enfeksiyonların tespitinin kolaylaştığını belirtirken, yapay zeka aracının kullanılmasının önünde bazı ekonomik ve teknik engellerin olduğu kaydediyor.

        AINU'da kullanılan nano çözünürlükteki görüntülerin elde edilmesi oldukça pahalı bir işlem olması bu engellerden biriyken, yapay zeka aracının tek seferde yalnızca birkaç hücreyi analiz edebiliyor olması da tanı koymada hızlı olunması gerektiği için teknik bir sorun olarak görülüyor.

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