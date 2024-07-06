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        Haberler Bilgi Ekonomi Yeni Vergi Paketi yolda: Yurt dışı çıkış harcı artıyor mu, ne kadar olacak? 2024 yurt dışı çıkış harcı fiyatı

        Yeni Vergi Paketi yolda: Yurt dışı çıkış harcı artıyor mu, ne kadar olacak?

        Hükümet yeni bir Vergi Paketi üzerinde çalışıyor. Pakette yer alan maddelerden birinin de yurt dışı çıkış harcı ile ilgili olması bekleniyor. Eğer, söz konusu madde hayata geçirilirse yurt dışı çıkış harcına büyük bir oranda zam yapılacak. Konu hakkında açıklama yapan Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, yurt dışı çıkış harcında 23 yaş sınırına işaret etti. İşte, detaylar...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 06.07.2024 - 10:21 Güncelleme: 06.07.2024 - 10:21
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        • 1

          Yeni Vergi Paketi gündemdeki yerini aldı. Paketin içeriğinde birçok madde yer alıyor, bunlardan biri de yurt dışı çıkış harcı. Taslağın hayata geçmesiyle 150 TL olan harcın 3 bin TL'ye çıkması bekleniyor. BloombergHT ve HaberTürk ortak yayınında açıklamalarda bulunan Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Vergi Paketi hakkında, "Bizim tercihimiz vergilendirilmeyen alanlardan vergi almak, vatandaşımıza yeni bir vergi yükü getirmek değil." dedi. İşte, yurt dışı çıkış harcına dair son gelişmeler...

        • 2

          "YURT DIŞI ÇIKIŞ HARCI DEPREM İÇİN BİR KAYNAK OLACAK"

          Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek BloombergHT ve HaberTürk ortak yayınında Ciner Medya Grup Ankara Temsilcisi Fevzi Çakır'ın gündeme ilişkin soruları yanıtladı.

          Şimşek, yurt dışı çıkış harcında düzenleme yapılıp yapılmayacağına ilişkin soruyu şöyle yanıtladı:

          "Yurt dışı çıkış harcı 1963'te getirilmiş. 2001 yılına kadar 100 dolar olarak uygulanmış. Bizim hükümetlerimiz döneminde aşağı çekilmiş, lira cinsinden sembolik bir hale gelmiş. Geçen sene Türkiye çok büyük bir deprem felaketi yaşadı. Bu depremin yaralarını hala sarmaya çalışıyoruz. Geçen sene kamudan 1 trilyon 141 milyar lira bir kaynak deprem için harcandı. Bu sene yine 1 trilyonun üzerinde bir kaynak harcanacak. Eğer uygun görülürse bunun artırılarak, deprem için bir kaynağa dönüştürülmesi taraftarıyız."

        • 3

          YURT DIŞI ÇIKIŞ HARCINDA 23 YAŞ SINIRI

          Taslak çalışmaya göre yurt dışı çıkış harcının öğrencilerden alınmayacağını belirten Şimşek, "Orijinal taslakta zaten 23 yaşına kadar yurt dışı çıkış harcının alınmaması gündemdeydi. Son şeklini bilmiyorum." dedi.

        • 4
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