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        Haberler Bilgi Ekonomi Fed faiz oranını düşürecek mi, ne zaman düşürecek, beklenti ne yönde? Fed temmuz faiz kararı 2024

        Fed faiz kararı bekleniyor: Fed faiz oranını ne zaman düşürecek, beklentiler ne yönde?

        Küresel piyasalarda gözler Fed'e döndü. Bu sene Eylül ayında faiz indirimi olabileceğine dair verilen sinyaller, enflasyonun istenilen rakamlara ulaşılamamasından dolayı olumsuz bir tabloya dönüştü. Peki, Fed Temmuz faiz kararı ne zaman açıklanacak ve faiz oranı ne zaman düşecek? İşte, detaylar...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 06.07.2024 - 09:25 Güncelleme: 06.07.2024 - 09:25
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        • 1

          Temmuz ayı Fed faiz oranı beklenirken, bir yandan da piyasalar ne zaman faiz indirimi olacağını bilmek istiyor. Daha önce Eylül ayı için beklentiler oluşmuştu ancak enflaysonun istenilen seviyeye düşmemesi, Fed'i daha tedbirli olmaya itmişti. Peki, Fed Temmuz faiz kararı ne zaman açıklanacak ve faiz indirimi olacak mı? İşte, detaylar...

        • 2

          TEMMUZ FED FAİZ KARARI NE ZAMAN BELLİ OLACAK?

          ABD Merkez Bankası tarafından Temmuz ayı PPK toplantısı 30-31 Temmuz günlerinde düzenlencek. Toplantının ardından faiz kararı ise 31 Temmuz günü saat 21.00 sıralarında açıklanıyor olacak.

        • 3

          FED FAİZ ORANINI NE ZAMAN İNDİRECEK?

          ABD Merkez Bankası (Fed), ülkede enflasyonun bu yıl mütevazı ilerleme kaydettiğini ancak enflasyonun sürdürülebilir bir şekilde yüzde 2 hedefine hareket ettiğine dair daha fazla güven kazanana kadar politika faizini düşürmeyi beklemediğini belirtti.

          Banka tarafından ABD Kongresi için yılda iki kez hazırlanan yarı yıllık Para Politikası Raporu'nun temmuz sayısı yayımlandı.

          Fed Başkanı Jerome Powell'ın haftaya Kongre'de sunacağı raporda, "Enflasyon geçen yıl belirgin şekilde azaldı ve bu yıl mütevazı bir ilerleme kaydetti ancak Federal Açık Piyasa Komitesinin (FOMC) yüzde 2'lik hedefi üzerinde kalmaya devam ediyor." ifadeleri kullanıldı.

        • 4

          FED FAİZ ORANINI İNDİRMEYİ PLANLIYOR MU?

          ​​​​​​​​FOMC'nin Temmuz 2023'teki toplantısından bu yana politika faizini yüzde 5,25-5,50 aralığında sabit tuttuğuna işaret edilen raporda, şu ifadelere yer verildi:

          "Komite, enflasyonun sürdürülebilir bir şekilde yüzde 2'ye doğru hareket ettiğine dair daha fazla güven kazanana kadar hedef aralığını düşürmenin uygun olmasını beklemiyor. Politika kısıtlamalarını çok erken veya çok fazla azaltmak, enflasyondaki ilerlemenin tersine dönmesine neden olabilir. Aynı zamanda, politika kısıtlamalarını çok geç veya çok az azaltmak, ekonomik faaliyeti ve istihdamı gereksiz yere zayıflatabilir. Komite, federal fon oranı için hedef aralığında herhangi bir ayarlamayı değerlendirirken gelen verileri, gelişen görünümü ve risk dengesini dikkatlice değerlendirecektir."

        • 5

          Diğer toplantı tarihleri:

          17-18 Eylül 2024

          6-7 Kasım 2024

          17-18 Aralık 2024

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