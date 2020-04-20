Necdet Çalışkan ncaliskan@haberturk.com

Türkiye’de haftasonu Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren ve oyun konsollarına yüzde 50’lik ilave gümrük vergisi getiren düzenlemenin ardından piyasada aktif olarak satışa sunulan oyun konsolu neredeyse kalmadı.

18 Nisan 2020 tarihindeki Resmi Gazete yayımlanan Cumhurbaşkanlığı Kararı ile oyun konsollarının ithalatında 30 Eylül 2020 tarihine kadar geçerli olmak üzere yüzde 50 oranında “İlave Gümrük Vergisi” tahsil edilmeye başlandı. Düzenlemeye göre oyun konsollarından 1 Ekim 2020 tarihinden sonra ise yüzde 20 oranında ilave gümrük vergisi tahsil edilecek.

MALİYET FİYATINI EN AZ 1000 TL ARTIRACAK

Türkiye’de oyun konsollarından yüzde 20’lik ÖTV ve yüzde 18’lik KDV alınıyor. Yeni düzenleme sonrası bu vergi kalemlerine yüzde 50 oranında gümrük vergisi de eklenmiş oldu.

18 Nisan öncesi oyun konsollarındaki vergiler

Maliyet Fiyatı (TL) 1500 2000 2500 ÖTV (%20) 300 400 500 KDV (%18) 324 432 540 Toplam 2124 2832 3540

Habertürk'ten Necdet Çalışkan'ın haberine göre bu vergiler, oyun konsolu fiyatlamasına ise şu şekilde yansıtılıyor:

Ürünün maliyet bedeli üzerine yüzde 50’lik gümrük vergisi hesaplanıyor. Maliyet bedeline bu gümrük vergisi eklenerek ulaşılan toplam tutar üzerinden önce yüzde 20’lik ÖTV ve bunun üzerine de yüzde 18’lik KDV ekleniyor.

Sonuçta yüzde 50’lik gümrük vergisi, ÖTV ve KDV matrahını da yükselttiği için dolaylı olarak maliyet bedelinde yüzde 50’nin üzerinde bir artışa neden oluyor. Böylece alınan kararın, oyun konsollarının maliyetlerine de ek olarak en az 1000 TL civarında bir artışa yol açması bekleniyor.

18 Nisan sonrası oyun konsollarındaki vergiler

Maliyet Fiyatı (TL) 1500 2000 2500 Gümrük Vergisi (%50) 750 1000 1250 ÖTV (%20) 450 600 750 KDV (%18) 486 648 810 Toplam 3186 4248 5310

Bu artışın konsol markaları tarafından ne oranda kâr marjından karşılanıp, ne oranda tüketicilere yansıtılacağını ise önümüzdeki günler gösterecek.

Ancak 18 Nisan’da alınan bu karar, dünyada olduğu gibi Türkiye’de de oyun konsolu pazarının PlayStation ve Xbox ile iki büyük oyuncusu olan Sony ve Microsoft’un Türkiye’deki fiyat mekanizmalarını da büyük oranda etkileyecek.

'KORONAVİRÜS' ARZI ETKİLEMİŞTİ

Kararın Resmi Gazete’de yayımlandığı 18 Nisan 2020 tarihinden bu yana geçen birkaç günde Türkiye’nin önde gelen e-ticaret platformlarında PlayStation ve Xbox oyun konsollarının satışının durma noktasına geldiğini belirtelim.

Konuya yakın kaynaklardan edindiğimiz bilgiye göre oyun dünyasını yakından ilgilendiren bu durumda iki önemli etken rol oynadı. Bunlardan biri 18 Nisan’daki karar öncesinde koronavirüs ile birlikte uluslararası ticaret koşullarında yaşanmaya başlanan zorluklar, Türkiye’nin yurtdışından ithal ettiği konsol ve benzeri ürünlerin gümrük işlemlerini ve ülkeye girişini de yavaşlattı. Bu durum, bir yandan iç piyasaya ürün arzını olumsuz etkilerken, diğer yandan da perakende fiyatlar üzerinde baskıya yol açtı.

17 NİSAN VE ÖNCESİ TÜRKİYE'YE GİREN ÜRÜNLERİ ETKİLEMİYOR AMA...

Koronavirüs ile birlikte eve kapanan tüketicilerin evde eğlenceli vakit geçirmek amacıyla talebinin arttığı ürünler arasında yer alan oyun konsollarını piyasadan çekilme noktasına getiren asıl önemli gelişme ise 18 Nisan Cumartesi günü getirilen yüzde 50’lik gümrük vergisi ile yaşandı. Haftasonundan bu yana e-ticaret kanallarındaki bazı satıcıların, zam gelecek beklentisi ile satışlarını durdurduğu da gözleniyor.

Halbuki yüzde 50'lik gümrük vergisi 18 Nisan'dan önce gümrükten çekilmiş olan oyun konsollarına uygulanmayacak. Düzenleme 18 Nisan 2020'den itibaren yürürlüğe girdiği için örneğin 17 Nisan Cuma günü ve öncesinde ithal edilip, işlemleri tamamlanmış ve iç piyasaya sürülmüş olan konsollardan bu vergi alınmayacak.

18 Nisan Cumartesi günü gelen gümrük vergisi öncesinde Sony Türkiye tarafından PlayStation modelleri için satıcılara perakende satış için tavsiye edilen ürün fiyatları şu şekildeydi:

PS4 500 GB + 3 oyun paketi 2699 TL, PS4 1TB + ikinci DS4 paketi 3199 TL, PS4 Pro 3699 TL.

Yaşanan son gelişmelerin ardından PS4’te fiyatların 5 bin TL’yi aştığı gözleniyor. PS4 Pro’da ise sadece “Limited Edition” versiyonlarının ulaşılabilir olduğu ancak bu modellerde 4 bin 399 TL olan tavisye edilen fiyatlara karşın, mevcut satış fiyatlarının 10 bin TL’leri bulduğu göze çarpıyor.

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