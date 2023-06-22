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Yeni Türkü İş Sanat Çarşamba Sahnesi'nde Marmaris'i salladı

Giriş: 22.06.2023 - 16:08 | Güncelleme: ABONE OL
Yeni Türkü İş Sanat Çarşamba Sahnesi'nde Marmaris'i salladı

Yeni Türkü, İş Sanat Çarşamba Sahnesi kapsamında verdiği ücretsiz konserle Marmaris'i salladı

HABERTURK.COM

Çarşamba Sahnesi ile etkinliklerini yazlık kentlere taşıyan İş Sanat, Marmaris Uluslararası Kültür ve Sanat Festivali kapsamında Marmaris’te Yeni Türkü konseri ile izleyicileriyle buluştu.

Türkiye İş Bankası’nın bu yıl ana sponsor olduğu “Marmaris’i sanatla yeşerteceğiz” sloganıyla yola çıkılan festivalde, İş Sanat Çarşamba Sahnesi, Yeni Türkü’nün Atatürk Meydanı’nda verdiği ücretsiz konserle müzikseverlerle bir araya geldi.

Yeni Türkü’nün Telli Telli, Olmasa Mektubun, Deliler, Yeşilmişik gibi unutulmaz şarkılarını 10 bini aşkın kişi hep bir ağızdan seslendirdi.

Derya Köroğlu’nun sahnedeki enerjisine eşlik eden izleyenler, dansla müzikle yılın en uzun gününde yazı coşkuyla karşıladı.

Amos Antik Kenti’nden ilham alınarak “Toprağın Gücünden Sanatın Büyüsüne” temasıyla, Marmaris Kültür ve Sanat Derneği (MAKSAD) tarafından Marmaris Belediyesi işbirliğiyle bu yıl ikincisi düzenlenen festival, klasik batı müziği, caz, blues konserlerinin yanı sıra, koro ve sokak konserleri, panel, söyleşi, sergi ve atölye çalışmaları gibi birçok etkinliğe ev sahipliği yapıyor.

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