Yeni trafik cezaları ne kadar? 2024 kalem kalem güncel trafik cezaları tam liste
Yeni trafik cezaları hakkında bilgi almak isteyenler yeni yıl ile birlikte güncellenen trafik cezaları listelerini araştırmaya devam ediyor. İşte, 2024 Kalem Kalem Güncel Trafik Cezaları Tam Liste
Yollarda güvenliğin sağlanması adına düzenlemeler ve cezai yaptırımlar her yıl güncelleniyor. 2024 yılında da trafik kurallarına uymayan sürücüler için belirlenen cezalar hakkında bilgi sahibi olmak isteyenler için tüm detaylar yazımızda.
2024 Trafik Cezaları
2024 yılı için güncel trafik cezaları listesi, İçişleri Bakanlığı tarafından Aralık 2023'te yayınlanan 2024 Yılı Trafik İdari Para Cezaları Rehberi'nde yer almaktadır. Bu rehbere göre, güncel trafik cezaları şunlardır:
Hız Sınırı Aşma:
Hız sınırını %10-30 oranında aşmak: 1.507 TL
Hız sınırını %30-50 oranında aşmak: 3.136 TL
Hız sınırını %50'den fazla aşmak: 6.440 TL
Alkollü Araç Kullanma:
İlk yakalanmada: 6.439 TL
İkinci yakalanmada: 8.075 TL
Üçüncü ve daha fazla yakalanmada: 12.978 TL
Emniyet Kemeri Takmama:
Sürücüye: 429 TL
Yolcuya: 215 TL
Kırmızı Işık Geçme:
2.872 TL
Telefonla Araç Kullanma:
2.872 TL
Yasak Yerden Sollama:
1.507 TL
Yayalara Geçiş Hakkı Vermemek:
690 TL
Trafik Levhalarına Uymama:
287 TL - 1.149 TL (Levhaya göre değişir)
Trafik Şartlarına Uygun Olmayan Hızla Gitme:
429 TL - 2.872 TL (Duruma göre değişir)
Park Yeri Kuralı İhlalleri:
287 TL - 1.149 TL (Park türüne göre değişir)
Yeni Trafik Cezaları
2024 yılı için yeni trafik cezaları getirilmedi. 2023 yılında yürürlüğe giren trafik ceza tarifesi 2024 yılı için de geçerliliğini korumaktadır.
Hız Sınırı Cezası Ne Kadar?
2024 yılı için hız sınırı aşma cezaları, aşılan oranına göre değişiklik göstermektedir:
Hız sınırını %10-30 oranında aşmak: 1.507 TL
Hız sınırını %30-50 oranında aşmak: 3.136 TL
Hız sınırını %50'den fazla aşmak: 6.440 TL
Bu cezalar, asgari tutarlardır. Erken ödeme indirimi ve tekrarlama indirimi gibi faktörlere bağlı olarak ceza tutarları değişebilir. Hız sınırı aşıldığında, ehliyet puanı da kesilir. Hız sınırını %50'den fazla aşmak, ayrıca trafikten men cezasına da yol açabilir.
EDS Cezası Ne Kadar?
Elektronik Denetleme Sistemi (EDS), karayollarında hız sınırını aşan veya diğer trafik kurallarını ihlal eden araçları otomatik olarak tespit eden bir sistemdir. Bu sistem, sabit ve mobil kameralar aracılığıyla çalışır.
EDS ile trafik kazalarını ve ölümleri azaltmak, trafik kurallarına uyumu teşvik etmek, hız sınırını ihlal eden sürücülere caydırıcı olmak, trafik akışını düzenlemek amaçlanır. EDS tarafından tespit edilen ihlallerin cezaları, normal trafik cezalarıyla aynıdır. Yani, ihlalin türüne ve aciliyetine bağlı olarak ceza tutarı değişir. EDS cezası, ihlalin tespit edildiği andan itibaren kesilir. Ceza tebligatı, postayla veya e-devlet üzerinden sürücüye gönderilir.
EDS tarafından tespit edilen hız sınırı aşma cezaları, yukarıda belirtilen hız sınırı aşma cezalarıyla aynıdır. Yani:
Şehir İçi Hız Sınırları
Şehir içi hız sınırları, şehir içindeki yollar için belirlenen maksimum hız limitleridir. Bu sınırlar genellikle trafik yoğunluğu ve güvenlik faktörleri göz önünde bulundurularak belirlenir. Şehir içi hız sınırlarına uymayan sürücüler, hız sınırı ihlali cezasıyla karşılaşırlar.
Dikkat Edilmesi Gerekenler:
Şehirlerarası Hız Sınırları
Şehirlerarası hız sınırları, kırsal bölgelerdeki yollarda geçerli olan en yüksek hız limitleridir. Bu limitler genellikle otoyollar ve ana yollar için belirlenir. Şehirlerarası hız sınırlarını aşan sürücüler, hız sınırı ihlali cezasıyla karşılaşabilirler.
Şehirlerarası (çift yönlü) karayollarında hız sınırı:
Bunun dışında:
Diğer Araçlar için Hız Sınırları:
Şehirlerarası Hız Sınırında Dikkat Edilmesi Gerekenler: