TORBA YASA İÇERİĞİ
Yaşlılık, ölüm aylığı, malullük ödemesi alan emeklilere ve hak sahiplerine dosya bazında ödenen 5 bin 500 TL aylık, asgari ücret ödeme tutarı 7 bin 500 liraya çıkarıldı.
Danıştay ve Yargıtay üyelerinin ek tazminat oranlarında artış yapılıyor.
Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı, Yargıtay Birinci Başkanı, Danıştay Başsavcısı ve Danıştay Başkanı ek gösterge oranı Anayasa Mahkemesi Başkanı ile Yargıtay Cumhuriyet Başsavcıvekili, Yargıtay üyeleri ve Danıştay üyelerinin ek göstergeleri de Anayasa Mahkemesi üyeleriyle aynı düzeye getiriliyor.