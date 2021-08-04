AA

Irak Sağlık ve Çevre Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, salgında 73 kişinin daha hayatını kaybettiği, 12 bin 713 kişinin enfekte olduğu, 6 bin 574 kişinin ise iyileştiği belirtildi.

Virüs kaynaklı can kaybının 18 bin 938'e, vaka sayısının da 1 milyon 673 bin 84'e yükseldiği ülkede, iyileşenlerin sayısının ise 1 milyon 494 bin 760 olduğu kaydedildi.

SUUDİ ARABİSTAN

Suudi Arabistan Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, 14 kişinin daha Kovid-19 nedeniyle vefat ettiği, 1043 yeni vaka kaydedildiği, 1211 kişinin ise sağlığına kavuştuğu bildirildi.

Böylece salgındaki toplam can kaybının 8 bin 284, vaka sayısının da 529 bin 995 olduğu, iyileşenlerin sayısının ise 511 bin 318'e ulaştığı ifade edildi.