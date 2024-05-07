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        Haberler Dünyadan Yeni 'Süpermen'den ilk görüntü - Magazin haberleri

        Yeni 'Süpermen'den ilk görüntü

        ABD'li oyuncu David Corenswet'in canlandırdığı yeni 'Süpermen'den ilk fotoğraf yayımlandı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 07.05.2024 - 13:49 Güncelleme: 07.05.2024 - 13:49
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        • 1

          'Süpermen' adlı fantastik film serisi; ilk kez 1976'da çekilmiş, ABD'li oyuncu Christopher Reeve ilk 'Süpermen' olarak kamera karşısına geçmişti.
          'Süpermen'i son alarak canlandıran Henry Cavill'in rolüne veda etmesi üzerine ABD'li oyuncu David Corenswet yeni 'Süpermen' olmuştu.

        • 2

          30 yaşındaki David Corenswet; James Gunn'ın yönettiği, yeni 'Süpermen'den ilk fotoğrafı paylaşarak; "Hazır ol Süpermen" notunu düştü. Filmin gösterime giriş tarihi ise 11 Temmuz 2025 olarak belirlendi.

        • 3

          Filmde; 'Lois Lane' adlı karakterini; Rachel Brosnahan, 'Lex Luthor'u Nicholas Hoult canlandıracak.

          Fotoğraflar: Avalon, Sutterstock, Instagram

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